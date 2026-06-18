Федералният резерв на САЩ остави лихвите без промяна

Федералният резерв на САЩ остави лихвите без промяна
Снимка: iStock

Управлението за федерален резерв на САЩ остави лихвите си без промяна в диапазона 3,5-3,75 на сто, отговаряйки на очакванията на пазарите след първото заседание под ръководството на новия президент Кевин Уорш. Това е четвъртото поредно заседание, на което Федералният комитет по операциите на открития пазар (FOMC) реши да запази статуквото, след като миналата година намали ставките на три поредни срещи. Решението е взето с пълно единодушие и 12 гласа "за" от общо 12 члена.

Повишение на лихвите до края на годината

Същевременно инвеститорите все по-често залагат на възможност за ново повишение на лихвите до края на годината. Пазарите оценяват на около 60 процента вероятността Фед да увеличи основния лихвен процент поне веднъж през 2026 г. Това е рязка промяна спрямо началото на март, когато над 60 процента от участниците на пазара очакваха лихвите да приключат годината на по-ниско равнище. 

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Промяната в нагласите е факт на фона на ускоряването на инфлацията в САЩ след рязкото поскъпване на енергийните суровини вследствие на войната между САЩ и Иран. Инфлацията в САЩ достигна 4,2 на сто през май заради по-високите енергийни разходи, което е близо два пъти над целта от 2 на сто. 

Допълнително влияние върху пазарните очаквания оказа и обявеното през уикенда споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на военните действия. Очаква се документът да бъде подписан в петък и да позволи постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут за световната търговия с петрол. 

Новината доведе до понижение на цените на суровия петрол и засили очакванията, че през следващите месеци цените на горивата в САЩ могат да започнат да се понижават. Анализатори обаче предупреждават, че вторичните ефекти от енергийния шок вероятно ще продължат да оказват натиск върху инфлацията известно време.

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