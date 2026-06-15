Цената на петрола е невиждана от месеци

Цената на петрола се понижи до най-ниски нива от март в днешната сутрешна сесия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и заместник-министърът на външните работи на Иран обявиха, че са постигнали споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, което предвижда възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, предаде Ройтерс. САЩ и Иран ще подпишат меморандум за разбирателство в Швейцария в петък, заяви премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, чиято страна е посредник в преговорния процес.

Цените

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент спаднаха с 4,08 долара или 4,7 на сто до 83,25 долара за барел тази сутрин българско време,

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Американският лек суров петрол поевтиня до 80,53 долара за барел, което е спад с 4,35 долара или 5,1 на сто в сравнение с нивото на затваряне на петъчната търговия.

И двата петролни сорта се търгуват на най-ниските си нива от 10 март, след като и в края на миналата търговска седмица отбелязаха спад от над 3 на сто.

Президентът Тръмп заяви вчера, че Ормузкият проток ще бъде отворен без да бъдат събирани такси от корабите за преминаването през морския път, както и че американската морска блокада на иранските пристанища ще бъде прекратена.

Иранската новинарска агенция Мехр съобщи, че проектът на споразумението предвижда Ормузкият проток да бъде отворен отново в рамките на 30 дни съгласно иранските условия.

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"Премията за геополитически риск, която беше заложена в цената на суровия петрол, сега рязко намалява, тъй като търговците отразяват в цените перспективата за възстановяване на петролните доставки“, заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в брокерската компания KCM Trade.

Почти пълното прекратяване на корабоплаването през Ормузкия проток след началото на войната лиши световните пазари от големи количества петрол и газ в продължение на повече от три месеца.

Инвеститорите също така анализират колко бързо производителите от Близкия изток ще могат да възобновят добивите и износа на петрол след нанесените от войната щети на енергийни съоръжения, както и дали в региона ще пристигнат още кораби.

Заместник-министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади, заяви, че по-широкообхватно споразумение ще бъде договорено по време на 60-дневен период на примирие.

Страните от формата Е4 - Великобритания, Франция, Германия и Италия, заявиха в неделя, че са готови да вдигнат санкциите срещу Иран, стига Техеран да предприеме ясни стъпки по отношение на ядрената си програма.

"Освен непосредствената реакция на цените, вниманието сега ще се насочи към темпа на реалната нормализация на доставките и спазването на споразумението“, заяви Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova.

"Макар конфликтът да е приключил и доставките на петрол през Ормузкия проток да се нормализират постепенно, нанесените щети не могат да бъдат поправени за една нощ. Това включва не само физическите щети по петролната инфраструктура, но и икономическото напрежение, което изпитват страните вносителки на петрол, които месеци наред се сблъскват с повишени разходи за енергия“,посочи тя.