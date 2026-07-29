Устойчивост на върха: Up Tombou за поредна година отбелязва изключително високо ниво на клиентска препоръка

Устойчивост на върха: Up Tombou за поредна година отбелязва изключително високо ниво на клиентска препоръка
Снимка: Up Tombou

Up Tombou, един от лидерите в сектора на корпоративните социални придобивки и ваучерите за храна, обяви резултатите от годишното си проучване за удовлетвореност и ниво на препоръка на клиентите (NPS) за 2026 година. Компанията регистрира изключителен за B2B пазара резултат от 92,09 и за пореден път се нарежда сред отличниците по този показател в Upcoop, френската група, част от която е Up Tombou. Според международните стандарти този резултат поставя компанията сред тези с най-висока клиентска лоялност.

NPS (Net Promoter Score) измерва готовността на клиентите да препоръчат дадена компания на свои колеги и партньори по скала от -100 до +100. В бизнес средите стойност над +70 се приема за отлично постижение, което прави постигнатите 92,09 категоричен сигнал за устойчиво доверие. В същото проучване партньорите оцениха обслужването на Up Tombou с внушителните 9,86 от 10, а продуктите и услугите - с 9,76 от 10.

Стратегията „Клиентът в центъра“ като двигател на успеха

В основата на тези рекордни резултати стои дългосрочният ангажимент на Up Tombou да поставя нуждите на клиентите в центъра на всяко продуктово и оперативно решение. През последните две години компанията реализира мащабни инвестиции в развитието на своите дигитални платформи с цел да предложи максимално гъвкави, бързи и лесни за управление процеси.

Удобство за бизнеса и крайните ползватели

Цялостната дигитализация на социалните придобивки и ваучерите за храна в България изведе на преден план необходимостта от интуитивни и сигурни технологични решения, променяйки изцяло бизнес модела в сектора. В този динамичен контекст през 2024 г. Up Tombou реализира своята мащабна трансформация само за 6 месеца. Компанията изгради модерна дигитална екосистема, която днес дава своя категоричен резултат.

Клиентите на Up Tombou отчитат значително съкращаване на административното време и сериозна оптимизация на процесите по предоставяне на социални придобивки. Същевременно за служителите дигиталните решения осигуряват бързина, гъвкавост при пазаруване и пълна прозрачност при управлението на средствата през мобилното приложение.

Резултат, който идва в момент на трансформация

Тази оценка съвпада с годината, в която Up Tombou преминава през най-значимата си визуална трансформация от няколко години насам. Компанията обнови изцяло своята идентичност като част от глобалната стратегия на Upcoop за преход към по-модерни, дигитални и потребителски ориентирани решения. Новият облик носи и ново обещание, изразено в слогана „Толкова предимства да работим заедно“ - ясен фокус върху партньорството между бизнеса, служителите и търговската мрежа.

Поглед към бъдещето

Високата оценка от 9,76 за продуктите и услугите мотивира компанията да продължи развитието на своята технологична екосистема. Динамичната дигитализация и засиленото търсене на социални придобивки налагат непрекъснато внедряване на нови функционалности. В отговор на тези тенденции Up Tombou активно работи по разширяване на партньорската си мрежа и интеграция на иновативни решения, изцяло съобразени с променящите се нужди на пазара.

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