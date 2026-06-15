Изтича срокът на споразумение за петролопровода между Ирак и Турция

Изтича срокът на споразумение за петролопровода между Ирак и Турция
Снимка: iStock

Ирак поиска от Турция да удължи съществуващото споразумение за петролопровода Киркук-Джейхан с поне една година, за да даде повече време за договаряне на ново споразумение. Това заяви Али Низар, ръководител на иракската държавна компания за износ на петрол СОМО, предаде Ройтерс. Десетилетното споразумение за нефтопровода, което урежда износа през петролопровода Киркук-Джейхан, изтича на 27 юли. Багдад и Анкара все още обсъждат нов проект на споразумение.

Ирак е изнесъл 12 милиона барела суров петрол от южните си пристанища

Ирак е изнесъл 12 милиона барела суров петрол от южните си пристанища от началото на юни досега, добави Низар. Той допълни, че иракското правителство "е подало искане до Анкара да се даде допълнително време за преговори по заместващо споразумение, обхващащо ключовия експортен маршрут“. 

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Той е алтернатива на Ормузкия проток, който е на практика затворен от месеци. Междувременно стана ясно, че той ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между САЩ и Иран в петък, написа американският президент Доналд Тръмп.

Иранската новинарска агенция „Тасним“, която се позовава на неназовани източници, също съобщи, че отварянето на протока ще стане след подписването на споразумението на 19 юни.

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