Обрат с цената на петрола след новина от Ирак

Цената на петрола се понижи с повече от 2 долара за барел в днешната търговия, компенсирайки частично вчерашния скок. Спадът последва информация, че правителството на Ирак и местните кюрдски власти са постигнали споразумение за възобновяване на износа на петрол от находищата в северната иракска провинция Киркук до турското пристанище Джейхан, което донякъде успокои опасенията относно доставките от Близкия изток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, се понижиха с 2,26 долара или 2,19 на сто до 101,16 долара за барел тази сутрин българско време, след като регистрираха ръст от над 3 на сто при закриването на вчерашната сесия.

Американският лек суров петрол поевтиня с 2,99 долара или 3,11 на сто до 93,22 долара за барел.

Министърът на петрола на Ирак Хаян Абдел Гани заяви, че доставките на петрол от пристанището Джейхан се очаква да започнат днес, съобщиха държавни медии.

Според представители от петролната индустрия Ирак се стреми да изнася поне по 100 000 барела суров петрол на ден през пристанището.

"Новината донесе известно облекчение на пазара. Всеки допълнителен обем, който се връща на пазара, е ценен при настоящата ситуация, така че цените се понижиха, за да отразят това“, заяви старшият анализатор на LSEG Ан Фам.

Добивът на петрол от основните южни нефтени находища в Ирак, където се добива и изнася по-голямата част от суровия петрол на страната, е спаднал със 70 на сто до едва 1,3 млн. барела дневно, съобщиха по-рано през март за Ройтерс източници, запознати с въпроса.

Цени около 100 долара за барел

Признаци за деескалация на американско-израелския конфликт с Иран обаче липсват, а петролните цени се колебаят около границата от 100 долара за барел през последните четири търговски сесии.

Междувременно Иран потвърди във вторник, че шефът на сигурността Али Лариджани, високопоставен съветник на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, е бил убит при израелска атака. Той е най-високопоставената фигура, загинала във войната, откакто върховният лидер аятолах Али Хаменеи беше убит в първия ден на американско-израелската война – на 28 февруари.

Високопоставен ирански служител е казал, че новият върховен лидер на Иран е отхвърлил предложенията за деескалация на конфликта, предадени на Техеран от посредници.