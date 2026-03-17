Неочакван завой в цената на петрола

Цената на петрола се повиши с над 4 на сто днес, като компенсира напълно поевтиняването от предходната сесия на фона на нови опасения за прекъсване на доставките през Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалната търговия с енергийни ресурси, предаде Ройтерс. Поскъпването е факт след спад в предходната сесия, когато Брент загуби 2,8 на сто от стойността си, а американският лек суров петрол – 5,3 на сто, след като част от корабите успяха да преминат през стратегическия воден път.

Фючърсите на сорта Брент нараснаха с 4,54 долара, или 4,42 процента, до 104,64 долара за барел тази сутрин.

Американският лек суров петрол поскъпна с 4,92 долара, или 5,29 процента, до 97,37 долара за барел.

Напрежението около Ормузкия проток остава водещ фактор за пазарите. Проливът, през който преминават около 20 на сто от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, е сериозно засегнат от продължаващия вече трета седмица конфликт между САЩ, Израел и Иран.

"Рисковете остават сериозни: достатъчно е само един инцидент с танкер, за да се възпламени отново ситуацията“, коментира Тони Сикамор, пазарен анализатор в IG.

Допълнително напрежение внесе отказът на част от съюзниците на САЩ да изпратят военноморски сили за ескортиране на търговските кораби през пролива. Това предизвика остра реакция от президента Доналд Тръмп, който обвини партньорите в „липса на благодарност“.

Според анализатори пазарите остават фокусирани върху продължителността на конфликта и потенциалните щети върху енергийната инфраструктура в региона. „Ключовите въпроси са колко дълго ще продължи напрежението и доколко ще бъдат засегнати доставките“, посочи Приянка Сачдева от Phillip Nova.

Допълнителна подкрепа за цените оказа и инцидент в петролната индустриална зона на Фуджейра, където избухна пожар след атака с дрон. Няма данни за пострадали, но събитието засили опасенията за сигурността на енергийната инфраструктура.

В същото време референтните цени на петрола от Близкия изток достигнаха рекордни нива, превръщайки се в най-скъпите в света на фона на ограниченото предлагане.

Ситуацията се усложнява допълнително от решението на Обединените арабски емирства да намалят значително производството си, като според източници добивът е съкратен с повече от половина заради ограниченията в транспорта през Ормузкия проток.

На дипломатическия фронт Иран е поискал от Индия освобождаването на три задържани танкера като част от преговори за гарантиране на безопасно преминаване на кораби през региона.

В опит да ограничи ефекта от ръста на цените Международната агенция за енергията предложи на страните членки да увеличат предлагането, надграждайки вече договореното освобождаване на 400 милиона барела от стратегическите резерви.

Междувременно Израел заяви, че разполага с планове за поне още три седмици военни действия, което подсказва, че напрежението в региона и съответно волатилността на енергийните пазари ще се запазят в краткосрочен план.