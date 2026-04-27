Японският премиер отхвърли призивите за пестене на енергия

Японският премиер Санае Такаичи изрази резерви към призивите за ограничаване на потреблението на енергия на фона на несигурността в доставките, породена от конфликта в Близкия изток, предадоха Киодо и БТА. "Не смятам, че на този етап икономическата или обществената активност трябва да бъде спирана“, заяви Такаичи в отговор на депутатски въпрос относно необходимостта от извънредни икономически мерки. Тя допълни, че правителството работи за осигуряване на алтернативни доставки на петрол.

Изказването ѝ в парламента бе дадено на фона на затварянето на Ормузкия проток вследствие на военните действия между САЩ и Израел срещу Иран.

Япония разчита в значителна степен на внос на суров петрол от региона, което засилва уязвимостта ѝ при подобни сътресения. Кризата принуди и други азиатски държави с ограничени енергийни ресурси да насърчат мерки за пестене на горива.

Ограничения в Азия

Южна Корея вече призова гражданите си да намалят потреблението на енергия, а Малайзия насърчава работа от разстояние с цел ограничаване на разхода на горива.

Такаичи посочи още, че на този етап не вижда необходимост от изготвяне на допълнителен бюджет, след като парламентът вече прие рекордна финансова рамка за фискалната 2026 г. в размер на 122,31 трилиона йени (768 млрд. долара) по-рано този месец. По думите ѝ правителството може да използва предвидените резерви при необходимост.

Премиерът добави, че предвид динамичната ситуация в Близкия изток кабинетът ще "действа гъвкаво при предприемането на необходимите мерки в зависимост от обстоятелствата“.