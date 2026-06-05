Задава ли се недостиг на самолетно гориво в Европа?

Задава ли се недостиг на самолетно гориво в Европа?
Снимка: iStock

Европейският съюз не очаква да се стигне до недостиг на самолетно гориво през следващите месеци въпреки енергийния шок, предизвикан от войната с Иран. Високите цени обаче вече принуждават авиокомпаниите да съкращават нерентабилни полети. Това заяви пред Ройтерс еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас. Досега Европейският съюз успява да се справя с предизвикателствата, предизвикани от прекъсването на доставките, посочи той.

Ормузкият проток - ключов морски маршрут, който свързва държавите от Персийския залив със световните пазари, остава до голяма степен затворен през последните три месеца. Това предизвика намаляване на доставките на петрол с около 14 милиона барела дневно, или приблизително 14 на сто от световното търсене.

Около 20 на сто от вноса на керосин в ЕС се доставя от Близкия изток, а недостигът до голяма степен е компенсиран чрез доставки от САЩ и Нигерия.

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Възможно е поскъпване на самолетните билети

"В момента в Европа няма недостиг на самолетно гориво. Нямаме индикации, че ще има в близко бъдеще“, уточни Дзидзикостас и допълни, че най-уязвими остават регионалните летища.

Основното притеснение е рязкото поскъпване на горивото. Според Международната асоциация за въздушен транспорт (МАВТ - IATA) разходите за самолетно гориво формират между 25 и 30 на сто от оперативните разходи на авиокомпаниите.

 "Това е причината някои авиокомпании да избират да съкращават маршрути, които са вече нерентабилни“, посочи еврокомисарят.

Още: Неизбежно: Самолетните билети поскъпват

Пътниците може да не усетят веднага цялостния ефект под формата на по-високи цени на самолетните билети, тъй като част от авиокомпаниите все още се възползва от сключени по-рано договори за хеджиране на цените на горивата. Според Дзидзикостас обаче ситуацията се "различава значително при отделните авиопревозвачи“.

 

Анализатори прогнозират средната цена на петрола тази година да достигне около 90 долара за барел, което е ръст с близо 40 на сто спрямо нивата през февруари.

По думите на Дзидзикостас ситуацията може да стане "много трудна“ до края на годината, ако нарушенията в доставките от Близкия изток продължат.

"От решаващо значение е войната да спре и Ормузкият проток да бъде отворен възможно най-скоро. В същото време трябва да помним, че Европа е подготвена. Държавите членки разполагат със стратегически резерви“, посочи той.

Дзидзикостас уточни, че при необходимост Европейската комисия ще координира освобождаването на запаси и засега няма нужда да се обсъжда преразпределение на резервите между държавите членки. "Към момента съществува определена степен на стабилност“, добави той.

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