Тол системата донесе над 1 милиард лева в хазната

Отчита се рекордна събираемост на приходите от пътни такси в размер над 1 милиард лева - цел, която e била поставена още в началото на създаването на тол системата. Това съобщи Министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов на брифинг. Тази година взетите мерки и всички други подобрения, които се направиха в рамките на Националното тол управление, доведоха до този резултат, изтъкна министърът.

Всичко това стана възможно след редица организационни, политически, технологични действия, предприети от всички представители на изпълнителната власт, ръководството на Националното тол управление, както и със законодателните промени, които бяха извършени от Народното събрание, посочи Иван Иванов.

Макар и в оставка, потвърждавам, че правителството продължава да изпълнява своите ангажименти, които бяха поети при сформирането на кабинета, заяви министърът. Той напомни, че едно от първите му обещания, както и на премиера в оставка Росен Желязков, бе поставянето на фокус върху приходната част в държавния бюджет чрез мерки, насочени към събираемост на пътната такса, като изтъкна, че още в началото на мандата на кабинета е било установено, че няма необходимата събираемост и не е направена организацията.

Още: Фалшиви сайтове продават скъпи винетки в евро

Рекордни приходи и в АПИ

Вътрешните приходи в АПИ също са рекордни и са над 100 милиона лева в момент. Това каза председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев.

Вълчев информира, че за оставащите дни до края на годината АПИ очаква снеговалежи, както посочва метеорологичната прогноза, и заяви, че Агенцията има пълна готовност за зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. Допълнително по време на празниците ще спрем движението на тежкотоварните коли, за да можем да улесним придвижването извън София и съответно прибирането към столицата през празничните дни, допълни Вълчев.

Не беше трудно да съберем 1 милиард, защото направихме ясен план как да го направим, коментира началникът на Национално тол управление инж. Олег Асенов. Подобрихме значително експлоатационната готовност на системата, особено в нейната част от контролни функции - контролните рамки, които затегнаха задължителния контрол, който трябваше да бъде извършен, допълни той. Когато поехме управлението, имаше 140 работещи рамки, които бяха по-малко от 50 процента. В момента сме достигнали над 90 процента експлоатационна ефективност на контролния механизъм, изтъкна още Асенов. Той съобщи, че ако предишни години са отчитани около 100 000 - 120 000 проверки на годишна база, тази година проверките са 265 000. Също е увеличена събираемостта от така наречените компенсаторни механизми преди административно правоприлагане, които са директни приходи в бюджета, като увеличението е с повече от 30 процента спрямо минали години и се очаква да бъде достигната събираемост от 40 милиона лева от тези приходи.

Още: Въвеждат по-високи тол такси за чужди превозвачи и по-ниски за българските

Асенов каза още, че са активирани всички функционалности на тол системата в първоначалния ѝ проектен дизайн и на базата на това е осигурена възможност да бъде одобрен за първи път стандартизиран тип измервател за средна скорост. Стартирахме и процедурата за калибриране на везните за претегляне в движение, което до голяма степен повлия върху повишаване на събираемостта от пътни такси и разрешителни, тъй като контролът върху претоварването е един от правилните механизми за превенция на това да се кара и да се разрушава пътната мрежа, за която ние инвестираме много средства, коментира още Асенов.

Той изтъкна, че тол системата е станала един от ключовите инструменти за повишаване на ефективността на компенсаторните механизми при влизането ни в Шенген. С пълномащабната интеграция, която ние направихме с НАП и Агенция "Митници", предоставихме на тези две ключови за фиска ведомства допълнителна ефективна информация в реално време за движение на стоки и товари, която значително подпомага тяхната дейност, особено по отношение на стоките с висок фискален риск, отбеляза Асенов.

Той изтъкна и ефективната работа с Министерството на вътрешните работи по задълбочаване на процесите на интеграция във връзка с контрола за средна скорост, "Гражданска отговорност" и годишния технически преглед. Към края на годината можем да отчетем, че процедурата за тестове за двата типа нарушения - "Гражданска отговорност" и годишни технически прегледи - е на финалната си фаза. Така че ние ще спазим сроковете, определени от законодателя, за въвеждане на тази мярка. Тоест тол системата ще добави стойност и към този контролен процес, обобщи Асенов.

Той отбеляза и работата по сформирането на аналитични екипи в тол системата - така наречените групи за реакция във връзка с проблема със скритите номера на превозните средства и измамите. Към момента ние сме свели риска от измами повече от 50 процента надолу, което ни даде възможност да постигнем също тази събираемост, тъй като приходите са с повече от 17 процента при 10-процентно увеличение на цените средногодишно и около 3 процента увеличение на трафика средногодишно, каза Асенов и допълни, че останалите проценти са на базата на прекъснатите порочни практики за избягване на плащане на тол такси.

Министър Иванов напомни, че Националното тол управление е отговорно за изграждането на пунктовете, където ще работят съвместно МВР, приходните агенции и Националното тол управление за контрол по шенгенските граници извън граничните контролно-пропускателни пунктове. В края на годината ще имаме първата заработила точка, втората ще бъде веднага след Нова година, като ангажиментът, който сме поели пред Министерството на финансите, е до март да са готови всичките 12 точки - модерни пунктове, където да се извършва ефективен контрол и проследяване на рискови пратки и нарушители в рамките на закона, съобщи министърът.