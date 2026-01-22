София влезе в класация за най-скъпи градове в света

София влезе в класация за най-скъпи градове в света
Снимка: iStock

Българската столица София се нареди на 301-во място в света по високи цени, които жителите плащат за основните жизнени потребности, в това число хранителни и други потребителски стоки, комунални услуги, транспорт и различни други услуги, както и наем на жилище. Това сочи най-новата класация на онлайн платформата Numbeo - една от най-големите в света база данни за стандарт на живот.

Класацията

В класацията София е между Истанбул (на позиция 300 в класацията) и Адис Абеба , столицата на Етиопия (302-ра позиция).

Още: Защо София е най-добрият град за пенсионери в Европа?

Платформата изготвя своята класация като сравнява цените в градовете по света с тези в Ню Йорк.

Цените на стоките и услугите в София през 2025 г. са с 66,4 процента по-ниски от тези в Ню Йорк. Година по-рано цените в София са били със 72,1 процента под тези в американския мегаполис, според данните на Numbeo.

Ако не бъдат калкулирани разходите за наем на жилище, то в София цените са с 53,8 процента по-ниски от съответните в Ню Йорк.

 

Още: Кои са десетте най-скъпи градове в света?

Българската столица е на 14-о място в Източна Европа по високи цени. Най-скъпо в региона е за жителите на Прага, Варшава и Москва, а най-ниски са цените в полския Краков и украинските градове Одеса и Лвов.

Най-скъп град за живот в света през 2026 г., също както и през миналата година, остава Ню Йорк. Това се дължи в най-голяма степен на високите наеми там.

На второ и трето място се нареждат Цюрих и Женева в Швейцария, като цените там са съответно с 2,9 и 6,4 процента по-ниски от тези в Ню Йорк. През 2025 г. Сан Франциско изпревари Цюрих и Женева по високи цени, оставяйки ги на трета и четвърта позиция.

Други български градове

Останалите четири български града, намерили място в тазгодишната класация на Numbeo за най-скъпи места за живеене, са Варна (324-то място), Бургас (342-ро място), Пловдив (352-ро) и Стара Загора (414-о място).

Цените във Варна са с 69 процента по-ниски от тези в Ню Йорк, в Бургас със 71,8 процента, в Пловдив със 72,5 процента, а в Стара Загора - със 78,1 процента.

 

Още от Икономика

Какво се случва с лизинг, инвестиции и застраховки — първите наблюдения

Какво се случва с лизинг, инвестиции и застраховки — първите наблюдения

България е шеста по инфлация в Европейския съюз

България е шеста по инфлация в Европейския съюз

Расте броят на фалиралите предприятия в България

Расте броят на фалиралите предприятия в България

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1706
  • GBP
    0.87220
  • JPY
    185.88
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата