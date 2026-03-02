Промяна в датите за изплащане на пенсии през март

Изплащането на пенсиите през март т.г. чрез "Български пощи“ ще започне на 9 март (понеделник) и ще завърши на 20 март (петък), съобщиха от Националния осигурителен институт. Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането извършва на първия работен ден след това.

Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за мартенските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 март 2026 г.

Обезщетения

На 5 март на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец февруари.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 март (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.