Обрат на пазара на труда в началото на 2026 г.

След драстичния спад на предложенията за работа през декември 2025 г., през януари 2026 г. наблюдаваме възстановяване на пазара на труда. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Общият брой на обявите за работа в края на месеца е 40580, което е ръст от цели 72% спрямо предходния месец. На годишна база обаче, се наблюдава спад на предложенията с 5%.

По сектори

Най-много е нараснал броят на обявите спрямо предходния месец в сектора „Търговия и продажби“ – те са с 3330 повече спрямо предходния месец (ръст 23%).

С голям ръст са и секторите „Производство“ (2719 предложения повече, 20% ръст), „Административни и обслужващи дейности“ (1633 предложения повече, 12% ръст) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (1448 предложения повече, 11% ръст).

След тях се нареждат секторите „ИТ“ (720 предложения повече, 7% ръст), „Строителство“ (898 предложения повече, 6% ръст), „Счетоводство, одит, финанси“ (1060 предложения повече, 6% ръст) и „Здравеопазване и фармация“ (627 предложения повече, 5% ръст).

На годишна база продължават да се наблюдават отрицателни резултати. С най-голям спад спрямо м. януари 2025 г. е секторът „Логистика и транспорт“. Предложенията в него са с 1207 по-малко (29% спад). След него е секторът „Маркетинг и реклама“ в него има 373 предложения по-малко (26% спад) спрямо м. януари 2025 г.

В сектора „ИТ“ продължава да се наблюдава спад на годишна база. Предложенията в него са намалели с 419 (-12%) спрямо предходната година.

Дялово разпределение

По отношение на дяловото разпределение първото място продължава да се заема от секторa „Търговия и продажби“ с 23%, следван от секторите „Производство“ (20%) „Административни и обслужващи дейности“ (12%).

Останалите са, както следва: „Хотелиерство и ресторантьорство“ (11%) „ИТ“ (7%), „Логистика и транспорт“ (7%), „Строителство“ (6%), „Счетоводство, одит, финанси“ (6%), „Здравеопазване и фармация“ (5%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Според анализa предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са намалели на месечна база с 14%, а на годишна с 6%. През м. януари общият им брой е 3148 или 8,5% от всички обяви.

Като разпределение по сектори 43% от този тип предложения са в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (18%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (13%) и „Търговия и продажби“ (10%).

По градове

Общият брой на обявите в големите градове се е увеличил с 46% спрямо предходния месец.

Голяма част от предложенията в страната през м. януари са в гр. София и областта – 37%. Дяловото разпределение в останалите градове е: Пловдив (8%), Варна (6%), Бургас (3%), Русе (2%) и Стара Загора (2%).