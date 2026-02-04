Цените на благородните метали отново поеха нагоре

Цените на благородните метали, водени от златото и среброто отново поеха нагоре и пресякоха психологически граници след пониженията, отчетени в края на миналата седмица и началото на тази, предадоха Асошиейтед прес и БТА. Инвеститорите продължават да прехвърлят средства към активи, оценявани като сигурни убежища, на фона на притесненията, породени от геополитическото напрежение, по-слабия долар и несигурността в глобалната митническа политика.

Цените

Златото отново е над границата от 5000 долара за тройунция, след като поскъпна с 3,20 на сто до 5092,90 долара за тройунция тази сутрин българско време след максимума от 5111 д. по-рано в сесията на борсата Comex.

Среброто се търгува за 89,640 долара за тройунция или нагоре със 7,61 на сто след максимум от 90,435 долара за деня.

Според много анализатори последните корекции на цените на благородните метали представляват по-скоро временна промяна на позиции, отколкото траен спад. Цената на златото започна да се възстановява още вчера след понижението в понеделник и срива с почти 10 на сто в петък - най-значителният в рамките на ден от десетилетия.

Възстановяването на цените дойде, докато инвеститорите анализират дали скорошният срив е сигнал за структурен поврат или преувеличена реакция на краткосрочни катализиращи фактори.

