Цената на биткойна е невиждана от седем месеца

Цената на биткойна е невиждана от седем месеца
Снимка: iStock

Цената на биткойна падна под 90 000 долара за първи път от седем месеца, което е пореден сигнал за изчерпване на апетита към риск на финансовите пазари, предаде Ройтерс. Криптовалутата, която традиционно реагира чувствително на промени в нагласите на инвеститорите, изтри ръста си от началото на годината и вече е с цели 30 процента под пиковата си стойност от над 126 000 долара през октомври.

Цената

В следобедната търговия в Азия стойността на биткойна се понижи с 2 процента до 89 953 долара, след като миналата седмица проби нивото на подкрепа от около 98 000 долара.

Още: Срив на Уолстрийт заради страхове от балон

Анализатори коментират, че комбинацията от съмнения за бъдещите понижения на лихвите в САЩ и колебанията на по-широките пазари след продължителното рали теглят криптовалутата надолу.

"Каскадното разпродаване се усилва от излизането на листвани компании и институции от позициите им, натрупани по време на ралито. Това повишава риска от заразяване на целия пазар“, заяви Джошуа Чу, съпредседател на Асоциацията Hong Kong Web3. Той допълни, че при засилена макроикономическа несигурност доверието може да се подкопае „с изключителна бързина“.

Другата водеща криптовалута - етерът - остава под натиск от месеци. Той е загубил близо 40 процента от стойността си спрямо пика над 4955 долара през август и във вторник се търгува с 1 процент по-ниско на равнището от 2997 долара.

Още: Биткойнът счупи нов рекорд

Анализатори припомнят, че спадът в цената на биткойна в началото на годината предшестваше по-широка разпродажба, засегнала и акциите през април след обявяването на новите американски мита.

"Като цяло настроенията за криптовалутите остават доста ниски след изчистването на ливъриджа през октомври“, коментира Матю Диб, главен инвестиционен директор в Astronaut Capital. Според него следващото ключово ниво на подкрепа за биткойна е около 75 000 долара, което може да бъде достигнато, ако пазарната волатилност остане висока.

Още от Пазари

Фондовата борса в Токио достигна исторически връх

Фондовата борса в Токио достигна исторически връх

Нови рекорд при цената на златото

Нови рекорд при цената на златото

Руските акции с невиждан от три години срив

Руските акции с невиждан от три години срив

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.68708
  • GBP
    1
    2.2238
  • JPY
    100
    1.08917
виж всички
Реклама

Най-четени новини

  • eMAG Black Friday 2025: За 30 минути след началото на кампанията българите са поръчали 30% повече продукти от миналата година
    eMAG Black Friday 2025: За 30 минути...
    eMAG Black Friday 2025: За 30 минути...

    През първите 30 минути българите са поръчали с 30% повече продукти в сравнение с eMAG Black Friday 2024 Първата поръчка на платформата е била на чифт маратонки – направена 33 секунди след началото на кампанията, от София През първите 2 часа на кампанията 45% от поръчките са платени с карта, с 13%...

  • Обрат с цената на петрола заради Русия
    Обрат с цената на петрола заради Русия...
    Обрат с цената на петрола заради Русия...

    Цената на петрола се понижи тази сутрин, след покачване в края на миналата седмица. Причината е, че износът на суровината от ключовото руско пристанище Новоросийск на Черно море бе възобновен, предаде Ройтерс. Миналата седмица то спря работа заради украински удар. На пристанището и на съседния...

  • eMAG Black Friday 2025: рекордно темпо със 148 продукта, поръчани за 1 секунда
    eMAG Black Friday 2025: рекордно темпо...
    eMAG Black Friday 2025: рекордно темпо...

    „Златната секунда” беше регистрирана в 07:42:56 ч., когато бяха поръчани 148 отделни продукта. Злато за над 20 000 лв./ 10 225.84€ беше продадено през първите 5 часа на кампанията. 54% от поръчките, направени през първите 5 часа, ще бъдат доставени в easybox автоматични шкафчета, с 18% повече...

  • ОББ: Скромен ръст на строителството
    ОББ: Скромен ръст на строителството...
    ОББ: Скромен ръст на строителството...

    Анализирайки последните данни на НСИ, ОББ коментира ключови тенденции в икономиката на страната. „През август производството на индустрията се понижи спрямо същия месец на предходната година, като основните причини са съкращаване в обема на преработващата промишленост и свиване в производството...

  • Инфлацията в България остава висока
    Инфлацията в България остава висока...
    Инфлацията в България остава висока...

    Годишната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), остава над 5 на сто, като за октомври 2025 г. е 5,3 на сто. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ). Все пак инфлацията леко отслабва спрямо септември, когато беше 5,6 на сто. Месечната...

  • Основни принципи при избора на мека мебел - дивани
    Основни принципи при избора на мека...
    Основни принципи при избора на мека...

    Без съмнение съществуват елементи от интериора на дома, които привличат по-силно вниманието и са любими. Много често те са ситуирани именно в хола, където семейството прекарва голяма част от времето си. Днес ще обърнем повече внимание на меката мебел, която има централна роля и задължително трябва...

  • Цената на петрола все по-уверено е в нова посока
    Цената на петрола все по-уверено е в...
    Цената на петрола все по-уверено е в...

    Цената на петрола се понижава допълнително днес в сутрешната азиатската търговия, след като опасенията за доставките отслабнаха с възобновяването на товаренето в руския износен център в Новоросийск, временно засегнат от украинска атака с дронове и ракети, съобщава Ройтерс. В същото време търговците...

виж всички

Интересно от мрежата