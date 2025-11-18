Цената на биткойна е невиждана от седем месеца

Цената на биткойна падна под 90 000 долара за първи път от седем месеца, което е пореден сигнал за изчерпване на апетита към риск на финансовите пазари, предаде Ройтерс. Криптовалутата, която традиционно реагира чувствително на промени в нагласите на инвеститорите, изтри ръста си от началото на годината и вече е с цели 30 процента под пиковата си стойност от над 126 000 долара през октомври.

Цената

В следобедната търговия в Азия стойността на биткойна се понижи с 2 процента до 89 953 долара, след като миналата седмица проби нивото на подкрепа от около 98 000 долара.

Анализатори коментират, че комбинацията от съмнения за бъдещите понижения на лихвите в САЩ и колебанията на по-широките пазари след продължителното рали теглят криптовалутата надолу.

"Каскадното разпродаване се усилва от излизането на листвани компании и институции от позициите им, натрупани по време на ралито. Това повишава риска от заразяване на целия пазар“, заяви Джошуа Чу, съпредседател на Асоциацията Hong Kong Web3. Той допълни, че при засилена макроикономическа несигурност доверието може да се подкопае „с изключителна бързина“.

Другата водеща криптовалута - етерът - остава под натиск от месеци. Той е загубил близо 40 процента от стойността си спрямо пика над 4955 долара през август и във вторник се търгува с 1 процент по-ниско на равнището от 2997 долара.

Анализатори припомнят, че спадът в цената на биткойна в началото на годината предшестваше по-широка разпродажба, засегнала и акциите през април след обявяването на новите американски мита.

"Като цяло настроенията за криптовалутите остават доста ниски след изчистването на ливъриджа през октомври“, коментира Матю Диб, главен инвестиционен директор в Astronaut Capital. Според него следващото ключово ниво на подкрепа за биткойна е около 75 000 долара, което може да бъде достигнато, ако пазарната волатилност остане висока.