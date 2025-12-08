Обявите за работа намаляват с двуцифрен процент

Обявите за работа в България през ноември са осезаемо по-малко - търсенето на служители е с 13 на сто надолу спрямо предишния месец Това показва месечният анализ на HR компанията и кариерния сайт JobTiger. Според данните предложенията са с около 5300 по-малко. На годишна база също се забелязва значима промяна - за изминалия месец те са с 8 на сто по-малко спрямо същия месец на 2024 г.

По сектори

Ефектът на спад, който се наблюдава в броя на обявите през ноември, може да се проследи във всеки един от секторите. С най-голям спад по брой на обявите спрямо октомври е сектор „Производство“ (2180 предложения по-малко, 32 на сто спад). Намален брой се отчита и в „Счетоводство, одит, финанси“ (1200 предложения по-малко, 39 на сто спад), „Търговия и продажби“ (920 предложения по-малко, 10 на сто спад) и „Административни и обслужващи дейности“ (785 предложения по-малко, 15 на сто спад). Единствено не се наблюдава промяна при търсенето на кадри в сектор „Информационни технологии“.

Още: Нов спад в броя на обявите за работа

При статистиката на дяловото разпределение липсват значими размествания. Секторът „Търговия и продажби“ продължава убедително да доминира с 25 на сто дял на обявите. След него се нареждат секторите „Производство“ и „Административни и обслужващи дейности“, които този месец споделят равен дял от 13 процента. Секторът „Хотелиерство и ресторантьорство“ заема 12 на сто, което подсказва за стабилна активност. На следващо място е „Логистика и транспорт“ с 11 процента, продължавайки да играе ключова роля в поддържането на веригите на доставки. В останалите сектори е както следва „Информационни технологии“ (7 на сто), „Строителство“ (6 на сто), „Счетоводство, одит, финанси“ (5 на сто).

Дистанционна работа

Според анализа, делът на дистанционните позиции бележи ръст спрямо предходния месец. Макар и с един пункт за ноември той е 10 на сто от всички обяви.

Още: Как трябва да се заплаща трудът по време на празниците?

Разпределението на този тип предложения по сектори е, както следва: 43 на сто в сектора „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (17 на сто), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (13 на сто) и „Търговия и продажби“ (8 на сто).

По градове

Столицата продължава да концентрира най-голям дял. 40 на сто са обявите за град София. Пловдив запазва своите 9 на сто.

Варна също има увеличен брой на търсенията - за ноември морската столица е със 7 на сто. За Бургас (3 на сто), Русе (3 на сто) и Стара Загора (2 на сто) няма промяна.