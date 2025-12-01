Промяна в графика за изплащане на пенсиите през декември

Промяна в графика за изплащане на пенсиите през декември
Изплащането на пенсиите през декември тази година чрез пощенските станции ще започне на 5 декември (петък) и ще завърши на 19 декември (петък). Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 5 декември 2025 г., допълват от НОИ.

Коледни добавки

Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината.

Колко е средната пенсия в България?

Заедно с пенсиите за декември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.

На 2 декември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец ноември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).

Депутатите гласуваха рекорден скок на пенсионната вноска

 

 

