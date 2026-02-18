Предлагат да сменяме пенсионния фонд само в пощите

Българската стопанска камара (БСК) изрази категорично несъгласие с предложението "Български пощи“ да бъде ексклузивен посредник за подаване на заявления за избор и промяна на пенсионен фонд. Внесените от народни представители от ГЕРБ – СДС между първо и второ гласуване промени предвиждат "Български пощи“ да изпълнява и функциите на ексклузивен посредник за подаване на заявления за избор и промяна на пенсионен фонд.

Застрашава стабилността на пенсионния модел

От БСК считат предложените текстове за икономически необосновани и застрашаващи стабилността на пенсионния модел и финансовата предвидимост за сектора по следните причини:

1. Пенсионното осигуряване е сложна финансова материя, изискваща висока експертиза. Предложението служители на пощенските станции, които изпълняват предимно логистични и базови административни функции, да извършват „консултации“, да определят „рисков профил“ и да преценяват „допустим инвестиционен риск“ е нереалистично. Налице е несъвместимост на административния капацитет с естеството на услугата. Обучението на хиляди служители в кратък срок не може да замени дългогодишния опит на лицензираните осигурителни посредници. Това създава риск от масово дезинформиране на осигурените лица.

2. В мотивите към законопроекта изрично е посочено, че дейността ще осигури приходи за оздравяване на „Български пощи“. Категорично заявяваме, че пенсионната система не може и не трябва да бъде използвана за финансово спасяване на държавни дружества. Прехвърлянето на разходи към пенсионноосигурителните дружества (ПОД) за дейност, която те вече изпълняват ефективно чрез собствени мрежи, ще натовари излишно системата и, в крайна сметка, ще бъде за сметка на осигурените лица. Нещо повече, планът за реструктуриране на едно държавно предприятие не може да се гради върху принудително изземване на функции от частния сектор и натоварване на пенсионните фондове с допълнителни такси за посредничество.

3. През последните 25 години пенсионноосигурителните дружества са инвестирали значителни ресурси в изграждането на мрежи от квалифицирани посредници и модерни дигитални платформи. Лишаването им от правото да приемат заявления (освен по електронен път до края на 2027 г.) е директна намеса в пазарните принципи в сектора на застрахователното и осигурително посредничество.

4. Ограничаването на възможността за използване на електронни подписи върху платформите на самите ПОД след 2027 г. противоречи на националните и европейски политики за дигитализация.

5. В допълнение, не е представен задълбочен икономически анализ и финансова оценка на въздействието, в т. ч. по отношение на разходите за изпълнение, което е в разрез с принципите на доброто законотворчество. „Български пощи“ не разполага с капацитет да предоставя високоспециализирани финансови консултации. Предвиждат се разходи за обучение на служители, разработване, внедряване и поддръжка на специализиран софтуер от „Информационно обслужване“ АД, без да са ясни източниците на финансиране и предвид, че такива платформи отдавна съществуват и функционират ефективно.

6. Непрозрачните механизми, по които „Български пощи“ могат да разпределят вниманието си между различните дружества и възможността за предопределяне на избора на гражданите, създават предпоставки за корупция и нелоялна конкуренция.

7. От БСК категорично се противопоставят на философията за въвеждане на задължителен посредник в процеса на избор и промяна на пенсионен фонд. Считаме, че осигурените лица трябва да запазят правото си на волеизявление директно пред пенсионноосигурителните дружества. Въвеждането на задължителен посредник в лицето на „Български пощи“ не носи никаква добавена стойност за гражданите, но оскъпява и забавя процеса, превръщайки се в ненужна административна бариера пред свободното движение на капитали и личния избор на осигурените лица.

8. Не на последно място, от БСК обръщат внимание и на рисковете пред защитата на личните данни и финансовата сигурност. Концентрирането на чувствителна лична и финансова информация в пощенските клонове повишава риска от злоупотреби и неправомерно въздействие върху избора на гражданите.

С оглед на гореизложеното, от БСК считат, че предложените промени не защитават интереса на осигурените лица и целят пренасочване на финансов ресурс към конкретно държавно предприятие, което изпитва ликвидни затруднения. Призоваваме народните представители да оттеглят предложенията в частта им за „Български пощи“ и да се фокусират върху качественото въвеждане на мултифондовете чрез засилване на надзора, а не чрез административен монопол, посочват от Камарата.