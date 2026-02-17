ДЗИ на 80 – „Обичаш го, застраховай го“

Флагманът на българското застраховане ДЗИ отбелязва 80 години от създаването на дружеството. Застрахователят с най-дълга, непрекъсната и успешна история в изграждането на съвременната небанкова финансова инфраструктура в страната отправя важно послание към цялото общество – „Обичаш го, застраховай го“. Акцентът върху социалната функция на застраховането е ключова във философията и стратегическата визия на компанията. Затова ДЗИ използва и този празничен повод, за да насочи вниманието на гражданите и бизнесa към това да се погрижат разумно и професионално за най-ценните за тях неща - независимо дали става въпрос за движимо или недвижимо имущество, здраве или животозастрахователни продукти.

ДЗИ отбелязва своята кръгла годишнина като пазарен лидер в животозастраховането и носител на отличието „Застраховател на годината“ в тази категория. В сегмента на общото застраховане компанията заема място сред първите три в страната, обслужвайки над 1 млн. клиенти. ДЗИ разполага с широка мрежа от 162 офиса в България, в които работят 230 опитни застрахователни специалисти и повече от 1100 агенти, осигуряващи качествени продукти и професионално обслужване, съобразено с нуждите на клиентите.

Като част от KBC Group, ДЗИ уверено следва стратегията за развитие на най-голямата банково-застрахователна група в България, поставяйки клиента в центъра на своя бизнес модел и наред с това, водейки процеса по дигитализация и иновации в застрахователния сектор в страната.

„ДЗИ е една от най-разпознаваемите и с високо доверие марки не само във финансовия сектор, но и изобщо в страната. Традициите, които носим и мястото ни на пазара ни поставят по естествен начин в позицията да бъдем лидер в областта на иновациите, дигитализацията, обслужването на клиенти и комбинираните продукти. Неслучайно над 63% от потребителите на застрахователни услуги припознават ДЗИ като онлайн застраховател, а клиентското одобрение и удовлетвореност надминават 70%. В допълнение, ние следваме неотклонно мисията си да просвещаваме, обясняваме, убеждаваме и повишаваме застрахователната култура сред населението, защото знаем колко важно е, когато се случи нещо непредвидено с това, което обичаш, да имаш партньор и заделени средства, с които да посрещнеш тези извънредни нужди. Затова и посланието, което отправяме към всички, е „Обичаш го, застраховай го“, споделя Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

ДЗИ е дружеството с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар, основано през 1946 г. Компанията, лидер на застрахователния пазар в България, е част от белгийската банково-застрахователна група КВС от 2007 г. ДЗИ разработва и предлага пълна гама продукти в направленията Общо застраховане и Животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. През годините експертите на ДЗИ разработиха десетки иновативни услуги в продуктовото портфолио и обслужването на клиенти, които налагат както чрез отлично развита търговска мрежа, така и чрез дигитални решения, налични в онлайн портала на компанията. За последните две години, освен признанието и доверието на клиентите в дигиталните услуги, ДЗИ получи и редица престижни признания, сред които международното отличие за „Най-добър дигитален застраховател в България“ от Global Insurance; първо място на годишните награди Transform IT за дигитална и устойчива трансформация на бизнеса, реализирана през 2024 г., организирани от Digitalk; първа награда „Технологична/AI иновация на годината“; втора награда в категория „Иновативен продукт/услуга“ и трета в категория „Иновативен проект/Иновативен дизайн“ по време на Годишните награди на b2b Медия, „Застраховател на годината – Животозастраховане“ за 2024 г. и др.