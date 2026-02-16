Нови данни за инфлацията през първия месец с еврото

През януари месечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,6 на сто, а годишната инфлация за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3,5 на сто. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Според експресната предварителна оценка (т.нар. флаш инфлация) месечната инфлация се очакваше да бъде 0,7 на сто, а годишната инфлация - 3,6 на сто през януари 2026 г.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2025 - януари 2026 г. спрямо периода февруари 2024 - януари 2025 г. е 4,6 на сто.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (януари 2026 г. спрямо януари 2023 г.) е 11,5 на сто, а за последните пет години (януари 2026 г. спрямо януари 2021 г.) е 42,1 на сто.

Цените на стоките и услугите

През януари 2026 г. цените на стоките и услугите са се увеличили в следните потребителски групи: „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - с 1,8 на сто; „Услуги на ресторанти и хотели“ - с 1,6 на сто; „Застрахователни и финансови услуги“ - с 1,3 на сто; „Развлечения, спорт и култура“ - с 1,2 на сто; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 0,9 на сто; „Здравеопазване“ - с 0,9 на сто;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - с 0,9 на сто; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - с 0,8 на сто;

„Образователни услуги“ - с 0,7 на сто; „Алкохолни напитки, тютюневи изделия и наркотици“ (формулировката е по ресорен еврорегламент и е във връзка със специфични национални режими за наркотици) - с 0,5 на сто; „Транспорт“ - с 0,1 на сто.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: „Облекло и обувки“ - с 4 на сто; „Информация и комуникация“ - с 0,3 на сто.

Индекс на цените за малката кошница

По предварителни данни на НСИ през януари 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0,5 на сто, а годишното изменение за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 2,9 на сто. Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - увеличение с 0,7 на сто; услуги - увеличение с 0,6 на сто.