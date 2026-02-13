Изненадваща промяна в цената на златото

Цената на златото възстанови позиции тази сутрин след като късно снощи неочаквано се срина с над 3 на сто, като по този начин котировките на благородния метал достигнаха едноседмично дъно. Инвеститорите очакват публикуването днес на нови данни за темпа на потребителските цени в САЩ през януари, които могат да обусловят предстоящите лихвени решения на Управлението за федерален резерв, предаде Ройтерс.

Цените

Текущата (спот) цена на златото се повиши с 1,3 на сто до 4982,59 долара за тройунция тази сутрин българско време. Така от началото на седмицата златото все пак поскъпва с 0,4 на сто.

Фючърсите на злато с доставка през април, които биват търгувани в Ню Йорк, наддадоха с 1,1 на сто до 5001,80 долара за тройунция.

"Пазарът (на ценни метали) в крайна сметка ще продължи да се движи в посока нагоре с течение на времето, но със сигурност с повишена колебливост“, коментира старшият пазарен анализатор в брокерската компания Capital.com Кайл Рода.

По думите му, снощното поевтиняване на благородните метали се е случило в унисон с това на акциите на компании. Разпродажби се дължаха до голяма степен на новите опасения за сътресения, свързани със сектора на изкуствения интелект, смята Рода.

Според публикуваните най-нови данни безработицата в САЩ е намаляла в началото на 2026 г., а нивата на наемане на нови служители остават високи, което сигнализира за стабилност на американския пазар на труда. Това засилва мненията, че Федералният резерв може да остави лихвите на достигнатите нива за по-дълъг период.

В същото време спот цената на среброто нарасна с 2,5 на сто до 77,02 долара за тройунция тази сутрин, възстановявайки се частично от 11-процентовия срив снощи. Среброто е на път да загуби над 1 процент от стойността си тази седмица.