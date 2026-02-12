Неочаквани данни за британската икономика

Британската икономика нарасна с 0,1 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното, сочат предварителни данни на Национална статистическа служба (ONS), публикувани днес и цитирани от Ройтерс. Икономисти, анкетирани от информационната агенция, както и Bank of England (британската централна банка), прогнозираха ръст от 0,2 на сто на брутния вътрешен продукт (БВП) за периода октомври–декември спрямо предходните три месеца.

На месечна база икономиката се разшири с 0,1 на сто през декември, каквито бяха и очакванията в проучване на Ройтерс, след ръст от 0,2 на сто през предходния месец (първоначално отчетени като 0,3 на сто, но впоследствие ревизирани надолу). Британската лира остана без съществена промяна спрямо долара след публикуването на данните – на ниво 1,3624 долара.

Още: Инфлацията във Великобритания се забави за първи път от шест месеца

Смесена картина на икономиката

Последните данни очертават смесена картина на икономиката, заяви Лиз Маккеон, директор на икономическата статистика към Националната статистическа служба.

"Често водещият сектор на услугите не показа растеж, като основният двигател идва от производството. Междувременно строителството регистрира най-слабото си представяне от повече от четири години“, заяви тя.

Данните за растежа се обявяват след като Bank of England гласува с малка разлика на заседанието си в началото на февруари да запази лихвените проценти на ниво от 3,75 на сто заради устойчивия инфлационен натиск.

Още: Bank of England се въздържа от намаляване на лихвите

Очаква се ценовият натиск да отслабне през следващите месеци, но икономисти прогнозират, че централната банка може да намали лихвите още през април, за да даде тласък на слабата британска икономика.