Цената на потребителската кошница продължава да расте

Стойността на потребителската кошница вече е на ниво от 58 евро, като тя се покачва с едно евро нагоре спрямо миналата седмица. Това съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов. Той представи актуални данни за цените и информация относно процеса по въвеждане на еврото в България.

По думите му това, което се случва на пазара, е вследствие на паниката. "Каквато и да е валута да бяхме приели, щеше да се наблюдават същите трендове", посочи Иванов.

Цените на храните

"Продължава задържането на високите цени при краставиците и доматите – с 16 евроцента от началото на годината. Сезонните зеленчуци като зеле, моркови и лук запазват почти стабилни цени, с вариации до 2–3 евроцента за последните 45 дни", съобщи той.

Иванов подчерта, че увеличението при зеленчуците се дължи на ограничено предлагане и по-ниско масово производство през зимния сезон, както и на ограничени доставки от съседни страни. Въпреки това, по думите му, пазарът остава стабилен и без нетипични отклонения за сезона, като наблюдаваните колебания са в рамките на нормалните сезонни колебания – есенно-зимно поскъпване, последвано от пролетно-летно поевтиняване.

При плодовете има голямо нарастване в цената на лимоните - оформя ръст от 30%, съобщи още той. "Очакваше се по-добра реколта при цитрусите, но пазарът е различен", информира Иванов и допълни, че единственият плод, който отчита намаление е бананът.

"При основните хранителни продукти цените на захар, брашно и яйца остават без промяна. Оризът, киселото мляко и свинското месо отбелязват умерено намаление – съответно с 5, 6 и 32 евроцента. Малки колебания между 2 и 4 евроцента се наблюдават при фасул, прясно мляко и пилешко месо. Същевременно цените на кашкавала, сиренето и маслото се увеличават – съответно с 21, 20 и 20 евроцента", обясни Иванов.

По думите му "процесът по приемане на еврото върви добре, което е едно добро постижение за страната".

Най-голямото увеличение на цените е в групата „Развлечения, спорт и култура"

Най-голямото увеличение на цените през януари на годишна база е в групата „Развлечения, спорт и култура", съобщи председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. д-р Атанас Атанасов. Това включва ветеринарни услуги, пакетни почивки към Турция и Гърция, както и увеличение във фитнес услугите и тези, свързани с танци.

При ресторантите и хотелите увеличението е с 9,2 на сто, при образователните услуги - с 8 на сто и е свързано с повишаване на таксите за различни школи за деца, както и в някои университети, коментира Атанасов. При алкохолни напитки и тютюневи изделия се отчита 6 на сто увеличение, ръстове има и при лична грижа и социална защита. При хранителни продукти и безалкохолни напитки увеличението е с 3,9 на сто.

Намаление има в групите здравеопазване, информация и комуникации, и транспорт. Атанасов даде пример с промоционални цени на телевизорите, които намаляват своята стойност, при горивата също се отчита понижение на цената.

Атанасов напомни, че вчера НСИ публикува предварителни данни за инфлацията за януари, след като преди две седмици бе обявена така наречената флаш инфлация за същия месец, припомняйки, че обикновено между двете стойности има минимална разлика.

Месечната инфлация за януари спрямо декември е 0,6 на сто, годишната инфлация за януари тази година спрямо януари предишната година е 3,5 на сто, или между предварителните данни за инфлацията (флаш инфлацията) и окончателните има само 0,1 процентни пункта", каза Атанасов.

Владимир Иванов съобщи и за нови 18 случая на опити за прокарване в обращение на неистински, включително реквизитни евробанкноти, регистрирани в МВР за периода от 6 до 12 февруари.

В тази връзка са образувани 5 досъдебни производства за извършване на престъпление по Наказателния кодекс, регистрирани са 10 преписки, три проверки за извършено престъпление. Иззети са общо 2080 банкноти, от които 2052 с номинал от 100 евро, 17 с номинал от 50 евро, 6 с номинал от 20 евро, 4 с номинал от 200 евро и една с номинал от 10 евро, информира Иванов.

Според данните, представени от него, от началото на годината до 12 февруари в МВР са регистрирани общо 128 случая на опити за прокарване в обращение на неистински, включително реквизитни евробанкноти. Иванов информира още, че във връзка с получена оперативна информация на 10 февруари служители на Областната дирекция на МВР- Ловеч са открили и иззели неистински банкноти с различен номинал на обща стойност 205 000 евро. Лицето, чието притежание са банкнотите, е привлечено като обвиняем и е задържано с постановление на прокурор. Образувано е досъдебно производство по Наказателния кодекс. Иванов посочи, че иззетите банкноти са с много добро качество и трудно биха могли да бъдат разпознати като неистински. Той обясни, че в хода на разследването ще се установява дали част от тях са прокарани в обращение и къде са произведени.