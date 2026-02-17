Геополитическите рискове са определящи за цената на петрола

Цената на петрола се понижи в сутрешната търговия във вторник, докато инвеститорите оценяваха риска от прекъсване на доставките, след като Иран проведе военноморски учения в района на Ормузкия проток непосредствено преди планирани ядрени преговори със САЩ по-късно през деня, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че ще участва „косвено“ в разговорите в Женева и изрази мнение, че Техеран желае да постигне споразумение.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 0,47 на сто, или с 32 цента, до 68,33 долара за барел тази сутрин българско време, след като в понеделник отчетоха ръст от 1,33 на сто.

Котировките на американския лек суров петрол се търгуваше на ниво от 63,51 долара за барел, което представлява увеличение от 62 цента, или 0,99 на сто. Движението обаче включва цялото ценово изменение от понеделник, тъй като тогава не бе извършено официално приключване на търговията заради отбелязването на празника „Президентски ден“ в САЩ.

Част от пазарите в Азия също останаха затворени днес заради празниците по случай Лунната нова година, включително в континентален Китай, Хонконг, Тайван, Южна Корея и Сингапур.

Пазарните нагласи са тясно обвързани с тона и напредъка на тези преговори, което поддържа геополитическа рискова премия в цените“, коментира Суганда Сачдева, основател на компанията SS WealthStreet. По думите ѝ цените на петрола вероятно ще останат волатилни, с резки движения в двете посоки, водени повече от дипломатически сигнали, отколкото от чисти фактори на търсене и предлагане.

Иран и ОПЕК

Иран започна военни учения в понеделник в Ормузкия проток – ключов международен воден път и основен маршрут за износ на петрол от държавите от Персийския залив, които призовават за дипломатическо решение на спора.

Иран, заедно с други членове на ОПЕК – Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Кувейт и Ирак – изнася по-голямата част от суровината си през протока, основно за азиатските пазари.

Междувременно анализатори на Citi посочиха, че ако прекъсванията на руските доставки задържат цената на Брент в диапазона между 65 и 70 долара за барел през следващите месеци, групата ОПЕК+ вероятно ще реагира с увеличаване на добива чрез използване на свободния си капацитет.

По данни на три източника от алианса, ОПЕК+ клони към подновяване на увеличенията на добива от април, в подготовка за пиковото лятно търсене и на фона на подкрепените от напрежението между САЩ и Иран цени.

От Citi заявиха, че базовият им сценарий предвижда постигане на споразумения както с Иран, така и по конфликта между Русия и Украйна до или през лятото на тази година, което би допринесло за понижение на цената на Брент до 60–62 долара за барел.