Обрат в цената на петрола заради ОПЕК и Венецуела

Цената на петрола се повиши по време на азиатската търговия, след като страните от петролното обединение ОПЕК+ потвърдиха решението си да запазят нивата на производство без промяна, а спирането на износа от Каспийския тръбопроводен консорциум и растящото напрежение между САЩ и Венецуела породиха допълнителни притеснения около глобалните доставки, предава Ройтерс. Така в Европа прекъсна низходящия тренд в цените от последните две седмици.

Цените

Фючърсите на европейския бенчмарк Брент поскъпват тази сутрин с 1,26 долара, или 2,02 на сто, до 63,64 долара за барел.

Американският лек суров петрол е нагоре с 1,24 долара, или 1,20 на сто, до 59,75 долара за барел.

И двата сорта сложиха край на поевтиняването си в петък, когато отбелязаха четвърти пореден месец на спад в цената – най-продължителната низходяща серия от 2023 г. насам, след като натиск върху цените оказа очакването за по-високо глобално предлагане.

Страните от ОПЕК+ първоначално се договориха в началото на ноември за временно прекъсване на плановете за възстановяване на пазарен дял поради опасения от излишък в предлагането. След заседанието си в неделя организацията заяви, че „потвърждава важността на предпазливия подход и необходимостта да се запази пълна гъвкавост за продължаване на паузата или за допълнителни доброволни корекции в производството“. Това решение бе очаквано от пазарните участници.

Остават в сила съкращенията на добива с около 3,24 барела дневно, което се равнява на около 3 процента от световното производство.

Старшият анализатор на LSEG Ан Фам отбеляза, че пазарът е реагирал положително на потвърждението на производствените планове. „От известно време вниманието е насочено към риска от излишък. Решението на ОПЕК+ да остави целите за добива без промяна внесе известна яснота и помогна за стабилизиране на очакванията за ръст на предлагането през следващите месеци“, коментира тя.

В събота президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „въздушното пространство над и около Венецуела“ трябва да бъде считано за затворено, което предизвика нова вълна от несигурност на петролния пазар. Венецуела е ключов производител, а изказването породи опасения за потенциални сътресения в доставките. В неделя Тръмп съобщи, че е разговарял с венецуелския президент Николас Мадуро, но не предостави подробности и не уточни дали коментарите му означават предстоящи военни действия.

В анализ до клиенти експертите от ING посочват, че „рисковете за доставките се увеличават след нови украински атаки срещу руската енергийна инфраструктура и изострянето на напрежението между САЩ и Венецуела“.

Каспийският тръбопроводен консорциум, в който участват акционери от Русия, Казахстан и САЩ, съобщи в събота, че преустановява дейността си, след като руският морски терминал на Черно море е бил повреден от украински дрон. Консорциумът обработва над 1 на сто от световното предлагане на петрол.

А в Европа растящата несигурност около мирното споразумение между Русия и Украйна прекъсна низходящия тренд в цените от последните две седмици, през които изглеждаше, че пробив в преговорите може да доведе до изход на значителни количества руски петрол на пазара.