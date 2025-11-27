Правителството оттегли Бюджет 2026

Правителството заедно с колегите от мнозинството ще поиска онзи кредит на доверие от страна на социалните партньори, за да направим процеса по бюджетната процедура видим, ясен и удовлетворителен за всички. С г-жа Петкова още тази седмица и с колегите от бюджетна комисия ще направим необходимите стъпки за това да поканим и работодатели и синдикати, за да започнем отново този процес. Това каза премиерът Росен Желязков по време на брифинг в парламента след като стана ясно, че бюджетът за 2026 г. ще бъде изтеглен, предаде Actualno.com.

Нареждане от Бойко Борисов

По-рано председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е казал на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене, докато не се възстанови диалогът с тристранката и докато всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет.

Желязков отчете, че има натрупано социално напрежение и определи снощният протест като израз на спонтанна реакция в обществото по отношение на определени процеси през последната година.

"Нашето разбиране е, че трябва като общество да сложим на преден план важните приоритети за страната, за обществото и да не допуснем отново да влезем в политическа спирала на несигурност и нестабилност", заяви премиерът. Според него по пътя към влизане в еврозоната страната ни има нужда от стабилност, увереност, защото този процес има дългосрочно измерение.

"Унифицирани политики в коалиционно управление много трудно се постигат, затова е необходимо всяка една от страните да е готова да направи необходимите политически, социални и икономически компромиси, защото обществото е договор. В този договор трябва да има и компромиси и убедителни аргументи, когато се налагат определени политики", заяви още Желязков

