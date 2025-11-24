Обрат с цената на потребителската кошница през седмицата

Цената на потребителската кошница намалява с 1 лев през миналата седмица и се връща на 100 лева. Не се наблюдава ясно оформена тенденция за намаляването или повишаването ѝ. Това отчете председателят на на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на пресконференция. Той определи това седмично отстъпление в цените на едро като нехарактерно за есенно-зимния сезон, като топлото време може да е възможно обяснение за вариацията в стойността.

“Искам да подчертая, че няма оформена тенденция нито към намаляване, нито към повишаване. По-скоро сме свидетели на едни пазарни вариации, които са обособени главно от сезонен фактор и най-вече от това, че времето е необичайно топло за сезона", посочи Иванов.

Той обясни, че не са се оправдават и спекулациите за ръст на потребителската кошница, в резултат на предстоящото членство на България в еврозоната.

Цените през седмицата

При плодовете и зеленчуците цените на едро намаляват при доматите - със 7 стотинки; краставиците - 8 стотинки; лук - 4 стотинки; зеле - 6 стотинки; моркови - 6 стотинки; червен пипер - 4 стотинки; тиквички - 7 стотинки; лимон - 21 стотинки; банан - 1 стотинка; портокал - 24 стотинки; грозде - 3 стотинки и ябълки - 17 стотинки.

Увеличение се наблюдава при картофите с 5 стотинки и пипера - 9 стотинки.

При основните хранителни стоки поскъпване има при брашното - 7 стотинки; кашкавала - 10 стотинки; прясното мляко - 4 стотинки; маслото - 2 стотинки и яйцата - 1 стотинка.

Стоките, които намаляват своята цена на едро, са сиренето - 4 стотинки; киселото мляко - 4 стотинки; олиото - 1 стотинка; свинското месо - 9 стотинки; пилешкото месо - 9 стотинки; оризът - 6 стотинки; фасулът - 2 стотинки и захарта - 2 стотинки.

Изменение на цените от 20 май досега

Владимир Иванов предостави справка за изменението на цените на едро на основните храни за периода от 20 май до 24 ноември тази година, предаде БТА.

Цената на захарта в началото на периода е била 1,87 лв., като 1,87 лева е цената ѝ днес. Фасулът е струвал в началото 4,35, а сега - 4,26 лева. Динамиката при ориза е съответно 3,38 лв. в началото и 3,39 лева към днешна дата. Движението при брашното е от 1,54 лева на 1,63 лева. Цената на олиото на 20 май е била 3,15 лева, а на 24 ноември - 3,30 лева. Яйцата в началото на периода са стрували на едро 0,34 лева, а днес – 0,40 лева. Кашкавалът на 20 май е бил с цена от 18,60 лева, а сега 18,10 лева. При сиренето това изменение е от 11,40 лева към 11,94 лева. Маслото (125 гр.) се движи от 3,17 лева към 3,16 лева, а киселото мляко 3 процента масленост - 1,43 лева към 1,35 лева и прясното мляко - от 2,36 лева към 2,34 лева. Изменението на свинското месо от май към ноември е съответно от 10,27 лева за килограм на 10,72 лева за килограм. Пилешкото месо на 20 май е струвало 6,75 лева за килограм, а на 24 ноември - 6,82 лева.

Краставиците са от 1,94 лева в началото на 3,12 лева в края; домати 2,47 лева в началото на периода и 2,48 лева в края му; картофи - 1,39 лева в началото на 0,96 лева в края; зеле - 1,7 лева на 0,85 лева; морковите - 1,7 лева на 1,02 лева; лук - 1,36 лв. на 0,96 лева; червен пипер - 3,27 лв. в началото на 2,21 лева в края на периода; зелен пипер - 4,32 лева на 2,02 лева; тиквички - 1,30 лева, на 2,39 лева; лимони - 3,02 лева в началото на 3,31 лева към 24 ноември; ябълки - 2,14 лева в началото на периода и 2,33 лева в края му; портокали - 2,94 лева на 20 май и 2,48 лева към 21 октомври тази година.