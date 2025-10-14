КЗК установи надценки до 90 на сто при цените на храните

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е установила при свой анализ, че в месеците юни, юли и август няма покачване на цените на основни хранителни продукти в големите търговски вериги. В същото време обаче данните сочат, че маржът на надценка варира между 50 и 90 на сто. Това съобщи председателят на КЗК Росен Карадимов на Годишната среща на местните власти в Албена.

Анализи в ключови сектори

"Въвеждането на еврото е повод КЗК да започне анализи в редица сектори на българската икономика. Започнахме с два ключови сектора – на храните и фармацията, като скоро ще представим междинни данни от проучването на пазара на хранителни продукти от първа необходимост", каза още Карадимов, цитиран от БНР.

По думите на Карадимов в българската икономика има тежки структурни деформации – резултат на приватизацията и извършвани концентрации, които ще се покажат през анализите на икономическите сектори.

Председателят на КЗК припомни, че в рамките на секторния анализ на храните е изискана информация от близо 50 търговски вериги и търговци на дребно, управляващи около 500 търговски обекта в 25 града в страната. Към анализа Комисията присъедини данни и от Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите, по силата на споразумението, което трите институции подписаха за съвместен контрол и координация в процеса по въвеждане на еврото. Добавена бе и информацията от КНСБ от наблюдението на цените на хранителните стоки.

По инициатива на КНСБ КЗК е започнала и детайлна проверка на пазара на млечните продукти. "В този сектор има търговци с над 80% пазарен дял в изкупуване на млякото", заяви председателят на КЗК.

"КЗК няма пряко отношение към нивото на цените, както няма и правомощия в Закона за въвеждане на еврото. Независимо от това установихме много добър синхрон с КЗП и НАП и съвместната ни работа дава добри резултати", посочи Карадимов.