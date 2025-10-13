Обрат с цените на храните отчитат от ДКСБТ

Цената на потребителската кошница намалява своята стойност на 95 лева през изминалата седмица спрямо предходната, когато беше 97 лева. Това съобщи на брифинг председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. По думите му има нормални пазарни взаимодействия, без резки промени и несвойствени ръстове и всички ценови равнища се дължат на конкурентни взаимодействия и на фактори, съобразени с климата и сезонността. Иванов отбеляза, че тази есен има добро предлагане на кореноплодни, и на характерните за сезона зеленчуци като броколи, карфиол и зеле.

Цените през седмицата

Данните на ДКСБТ за изминалата седмица, представени от Иванов, показват, че при зеленчуците и плодовете намаляват цените на едро на доматите - с 6 стотинки, тиквички - с 10 стотинки, лимони - с 29 стотинки, диня - с 9 стотинки, ябълки - със 7 стотинки. Картофите и бананите запазват цените си от миналата седмица

Увеличение са наблюдава при краставиците - с 5 стотинки, моркови- с 3 стотинки, зеле - с 3 стотинки, лук - с 5 стотинки, червен пипер - с 14 стотинки, зелен пипер - с 12 стотинки, грозде - с 9 стотинки.

Сезонният плод, който тръгва със сериозно намаление е лимона, посочи Иванов, цитиран от БТА.

При основните хранителни продукти поскъпва кашкавала - с 13 стотинки, пилешкото месо - с 4 стотинки, сирене - с 11 стотинки, свинско месо - със 7 стотинки, кисело мляко - с 9 стотинки, прясно мляко - с 2 стотинки, яйцата - с 1 стотинка. Маслото продължава да има стабилна цена и запазва стойността си от миналата седмица. Стоките, които намаляват своята цена, са ориз - с 5 стотинки, фасул - с 4 стотинки, захар - с 4 стотинки, брашно - с 3 стотинки, олио - с 5 стотинки.

Цените за пет месеца

Председателят на ДКСБТ представи промените в цените на продуктите на едро от 20 май към днешна дата. При основните хранителни стоки захарта на 20 май е била 1,87 лева за килограм, а към момента е 1,78 лева за килограм. Фасулът от 4,35 лева за килограм в момента е 4,21 лева за килограм. Цената на ориза към днешна дата е 3,21 лева за килограм при 3,38 лева в началото на периода. Брашното от 1,54 лева за килограм към момента е 1,50 лева за килограм. Олиото от 3,15 лева за литър на 20 май, в момента се предлага за 3,12 лева за литър. Яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,38 лева за брой. Цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 18,06 лева за килограм. Сиренето в момента се търгува за 12,12 лева за килограм при 11,40 лева през май. Маслото е било 3,17 лева в началото на периода, а към днешна дата е 3,13 лева за пакетче от 125 грама. Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май тази седмица се търгува по 1,44 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,30 лева за литър. Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 10,15 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 7,01 лева за килограм.

При зеленчуците доматите, които са били 2,47 лева за килограм на 20 май, сега се предлагат по 2,60 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева в началото на периода в момента са 2,10 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 0,97 лева за килограм. Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 0,97 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,22 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на сега се продава по 1,01 лева за килограм. Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,18 лева за килограм, а зеленият пипер - от 4,32 лева е 1,85 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода тази седмица са 1,21 лева на килограм.

При плодовете данните показват, че цената на лимоните е била 3,02 лева в началото на периода, към днешна дата е достигнала 3,97 лева за килограм. Бананите към 29 септември цената им е била 2,78 лева за килограм, сега е 2,77 лева за килограм. Гроздето на 26 август е било на цена от 3,63 лева за килограм, а в момента е 3,01 лева за килограм. Цената на динята от 1,25 лева за килограм сега е 0,56 лева за килограм.

Ябълката, която е търгувана по 2,14 лева в началото на периода, сега е 2,59 лева за килограм. Иванов отбеляза, че в последните три седмици ябълката е в период на спад. Той обясни, че се влиза в период на масово предлагане, независимо, че реколтата ни не е добра, добавяйки, че като цяло се наблюдава стабилизиране на цената в посока надолу.

Стоките, които са повишили своята цена за целия период от 20 май до момента са яйцата - с 3 стотинки, сиренето - със 72 стотинки, пилешкото месо - с 26 стотинки, домат- с 13 стотинки, краставици - с 16 стотинки, лимон - с 95 стотинки, ябълка - с 45 стотинки, отчитат от ДКСБТ. От комисията отчитат още, че всички останали стоки, които наблюдават са с по-ниски равнища от началото на този период.