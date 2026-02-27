ОББ заслужи Златен знак за 2025 и специален Годишен знак за „Приемственост и устойчивост“

Снимка: ОББ

ОББ бе отличена със Златен знак за 2025 г. за своите постижения в областта на дарителството през изминалата година. Това стана по време на церемонията по връчване на Годишния знак за дарителство „Отговорна компания - отговорни служители“ на фондация BCause. 

Банката печели за първи път златния знак в резултат от реализацията на цялостната програма за развитие и насърчаване на дарителство на работно място, в която през 2025 г. се включват дейностите на сдружение „Обединени за милосърдие“, дарителската програма „Избери, за да помогнеш“, проектът „Синята гора“, както и много други вътрешни и външни дарителски и доброволчески акции, в които общо участват повече от половината от служителите на ОББ.

В допълнение банката бе наградена и със специален Годишен знак за „Приемственост и устойчивост в програмите за редовно дарителство на работното място“, който се връчва за първи път в рамките на конкурса. Основната причина за присъденото отличие, изтъкната от организаторите, е успешното реализиране на дарителската програма на ОББ „Избери, за да помогнеш“ през 2025 г.

Наградите са оценка както за активността и ангажираността на служителите в подкрепа на социални каузи, така и за ОББ, която създава, стимулира и възпитава ценностна среда в която обществено отговорното поведение и добротворчеството са важен елемент от поведението на служителите.

Годишният знак „Отговорна компания – отговорни служители“ се присъжда ежегодно на компании, насърчаващи ангажирането на служителите с обществено значими каузи. Той има четири нива: 

  • Знак за дарителство от работното място;
  • Бронзов знак за дарителство от работното място;
  • Сребърен знак за дарителство от работното място;
  • Златен знак за дарителство от работното място.

Степента на получените от компаниите отличия се определя от обективни критерии, свързани с процент на участващите служители, разнообразието от благотворителни проекти на работното място и механизмите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство.

Годишният знак „Отговорна кампания – отговорни служители“ е съвместна инициатива на фондация BCause, Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българската асоциация за управление на хора (БАУХ) и Асоциацията на специалистите по устойчивост (АСУ).

