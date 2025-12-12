ОББ Интерлийз с първа награда от Leading of Influence Awards 2025

ОББ Интерлийз заслужи първото място в една от най-оспорваните категории в тазгодишното издание на Leading of Influence Awards, които се връчват от b2b медия. Церемонията, която се проведе на 10.12.2027 г. в хотел Crowne Plaza в София, отличи компании и личности, които оказват положително въздействие и допринасят със своята дейност и пример за развитието на бизнеса, технологиите, образованието, публичната среда, опазването на околната среда и др.

ОББ Интерлийз е победител в престижната категория Leading by Example със своя проект OLA – Online Lease Application. OLA дава възможност на клиентите, кандидатстващи за лизинг, да подават бързо, удобно и отдалечено своите заявки за кандидатстване по дигитален път. Web-базираната платформа OLA e интегрирана с всички нужни вътрешни и външни системи, осигуряващи превъзходно клиентско изживяване и очаквана бързина на реакция – подаване на искане за лизингово финансиране в рамките на до три минути, одобрение в рамките до 30 минути, подписване на договор и получаване на автомобила в рамките на същия ден при наличен автомобил.

Наградата на победителите бе връчена от Доника Ризова, член на журито на конкурса, журналист и комуникационен специалист, на Николай Христов, главен изпълнителен директор на ОББ Интерлийз, и Евгения Вачева, директор „Бизнес развитие“ в компанията. „Благодарим за наградата, която е резултат на усилията на всички наши колеги, и олицетворява нашата корпоративна стратегия и ценности да бъдем близо до нашите клиенти и партньори“, сподели пред аудиторията в залата Николай Христов. „Истински вярваме, че ОББ Интерлийз ще продължи да бъде вдъхновяващ пример в бизнес общността за отлични иновативни решения и занапред“, допълни Евгения Вачева.

ОББ Интерлийз е водеща компания в областта на финансовия лизинг в България, която в началото на 2025 г. навърши 30 години от своето създаване. Дружеството е част от KBC Group в България и е важен елемент от уникалния 360-градусов банково-застрахователен модел, който най-голямата финансова група в страната предлага на пазара. От създаването си до момента ОББ Интерлийз финансира закупуването на производствени машини и съоръжения, строителна и селскостопанска техника, леки автомобили и превозни средства в общ размер, надхвърлящ 7.5 милиарда лева, което го превръща в значим фактор за развитието на икономиката на България.

Престижните награди за визионерство и лидерство Leading of Influence Awards се организират за трета поредна година от b2b Медия, като се превръщат в устойчива платформа за споделяне на знания, иновации, постижения, добри бизнес практики и успешни лични истории, които впечатляват и променят положително бизнес и обществената среда в страната.