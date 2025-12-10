Приключва годишната програма за профилактика и рехабилитация

Приключва годишната програма за профилактика и рехабилитация
Снимка: СПА Хотел Орбита

Териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 19 декември 2025 г. включително, съобщиха от ведомството. Оттам уточняват, че последната дата, на която правоимащите лица могат да постъпват при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация тази година, е 21 декември 2025 г. През тази година програмата на НОИ стартира на 28 март.

Договорите изтичат на 31 декември 2025 г.

Действията за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година са необходими, тъй като договорите, сключени с изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, са със срок до 31 декември 2025 г.

Още: НОИ открива процедурата по новата програма за профилактика и рехабилитация

Удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация през годината са издадени на над 40 хиляди осигурени лица, посочват от НОИ.

Наскоро изследване на на агенция "Тренд“ показа, че близо осемдесет и седем процента от българите не са ползвали програма за превенция или профилактика на здравето, финансирана от държавата. А ползвалите програма за превенция или профилактика на здравето, подкрепена от държавата, са предимно хора във възрастовата група над 60 години.

НОИ подписа договори с 52 заведения за профилактика и рехабилитация

