Премиерът няма данни за спекулативно повишаване на цените заради еврото

Няма данни за съгласувано или спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков по време на обществена дискусия по повод междинния доклад на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от секторния анализ на пазара на модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти, която се проведе в София Тех Парк.

Премиерът посочи, че КЗК работи в обновен състав, което според него е една от важните ползи от дейността на настоящото Народно събрание.

Желязков поздрави КЗК за извършения секторен анализ и приветства започналия диалог с всички заинтересовани страни - институции, синдикати, работодатели, търговски вериги, производители, преработватели и потребители. Според него докладът дава ясна и аргументирана основа за бъдещи политики и мерки в традиционните отрасли и в селското стопанство.

Още: Икономисти обясниха как ще влезем в еврозоната с бюджет в лева

"Липса на необосновано поскъпване"

Той отбеляза, цитиран от БТА, че данните за ценовата политика на търговските вериги за месеците юни, юли и август потвърждават липсата на необосновано поскъпване, като резултат от предварителния контрол, ангажимента на държавата и партньорското отношение на търговските вериги.

В същото време докладът посочва примери за високи търговски надценки, които могат да изкривят пазара и да създадат натиск върху производителите. Премиерът подчерта, че препоръките на КЗК трябва да бъдат внимателно разгледани, включително да има възможни нормативни и административни промени в подкрепа на българските отрасли и на потребителите.

Още: КЗК откри много високи надценки при цените на храните

"Контролът остава основна част от регулацията и гаранция за защита на потребителите“, заяви той, като допълни, че целта не е налагане на силови политики, а осигуряване на по-добро функциониране на пазара чрез диалог и саморегулация.

"Този формат е начало на разговор за преодоляване на митовете и за правилното адресиране на проблемите в условия на пълна прозрачност“, заключи Желязков.