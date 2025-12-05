Премиерът няма данни за спекулативно повишаване на цените заради еврото

Премиерът няма данни за спекулативно повишаване на цените заради еврото
Снимка: iStock

Няма данни за съгласувано или спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Това съобщи министър-председателят Росен Желязков по време на обществена дискусия по повод междинния доклад на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от секторния анализ на пазара на модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти, която се проведе в София Тех Парк.

Премиерът посочи, че КЗК работи в обновен състав, което според него е една от важните ползи от дейността на настоящото Народно събрание.

Желязков поздрави КЗК за извършения секторен анализ и приветства започналия диалог с всички заинтересовани страни - институции, синдикати, работодатели, търговски вериги, производители, преработватели и потребители. Според него докладът дава ясна и аргументирана основа за бъдещи политики и мерки в традиционните отрасли и в селското стопанство.

Още: Икономисти обясниха как ще влезем в еврозоната с бюджет в лева

"Липса на необосновано поскъпване"

Той отбеляза, цитиран от БТА, че данните за ценовата политика на търговските вериги за месеците юни, юли и август потвърждават липсата на необосновано поскъпване, като резултат от предварителния контрол, ангажимента на държавата и партньорското отношение на търговските вериги.

В същото време докладът посочва примери за високи търговски надценки, които могат да изкривят пазара и да създадат натиск върху производителите. Премиерът подчерта, че препоръките на КЗК трябва да бъдат внимателно разгледани, включително да има възможни нормативни и административни промени в подкрепа на българските отрасли и на потребителите.

Още: КЗК откри много високи надценки при цените на храните

"Контролът остава основна част от регулацията и гаранция за защита на потребителите“, заяви той, като допълни, че целта не е налагане на силови политики, а осигуряване на по-добро функциониране на пазара чрез диалог и саморегулация.

"Този формат е начало на разговор за преодоляване на митовете и за правилното адресиране на проблемите в условия на пълна прозрачност“, заключи Желязков.

Още от Икономика

България излезе втора в ЕС по ръст при продажбите на дребно

България излезе втора в ЕС по ръст при продажбите на дребно

ОББ с най-високо признание за лидерската ѝ позиция и изключителните ѝ бизнес резултати за 2025 г.

ОББ с най-високо признание за лидерската ѝ позиция и изключителните ѝ бизнес резултати за 2025 г.

КЗК откри много високи надценки при цените на храните

КЗК откри много високи надценки при цените на храните

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.67954
  • GBP
    1
    2.24113
  • JPY
    100
    1.082
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата