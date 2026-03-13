Високата цена на петрола вече се усеща по бензиностанциите у нас

Високата цена на петрола на световните пазари вече се усеща осезаемо и по бензиностанциите в България. Това показват данните на специализираната платформа Fuelo. Най-голямо е поскъпването при дизела. За последната седмица цената на този вид гориво е добавила 0,12 евро за литър или 8,82 на сто с тенденция за повишение. На 1 март дизелът се търгуваше по 1,36 евро за литър, а сега цената му е 1,48 евро за литър.

Цената на бензина

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал в България с 0,06 евро за литър или 4,62 на сто през последната седмица с тенденция на повишение. На 6 март този вид гориво се търгуваше по 1,30 евро за литър, днес средната му цена е 1,36 евро.

За последната седмица бензин А98 премиум също е поскъпнал с 0,06 евро за литър или с 3,98 процента, като отново тенденцията е за поскъпване. Докато цената му на 1 март е била 1,51 евро за литър, към днешния ден е 1,57 евро за литър.

За последната седмица пропан-бутанът е поскъпнал с 0,02 евро за литър или с 3,28 на сто с тенденция на поскъпване. Цената му днес е 0,63 евро за литър, а преди седмица се търгуваше по 0,61 евро.

Най-малко е поскъпването при метана - 0,01 евро за килограм или 0,88 на сто. Цената му днес е 1,14 евро за килограм.

Вчера служебният премиер Андрей Гюров обяви, че служебното правителство предвижда подкрепа за най-уязвимите групи от обществото и бизнеса заради нарастващите цени на горивата.

