Стана ясно кога изплащат пенсиите за май

Изплащането на пенсиите през май 2026 г. чрез пощенските станции ще започне веднага след Гергьовден, на 7 май (четвъртък) и ще завърши на 20 май (сряда). Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). От там допълват, че преводите на сумите за майските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 май 2026 г.

Обезщетения за бременност, майчинство и безработица

Освен това, на 5 май (вторник) на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец април, посочват от института.

Още: НОИ обяви размера на средния осигурителен доход

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май (петък), уточняват още от НОИ.

Наскоро от НОИ обявиха, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2026 г. е 1005,28 евро,, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01.02.2025 г. до 31.01.2026 г. е 967,45 евро.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2026 г.

Още: Голяма промяна с пенсиите на работещите пенсионери