България е на едно от последните места в класация по богатство

България е на едно от последните места в класация по богатство
Снимка: iStock

България заема 35-то място от общо 40 държави в Индекса на богатството на нациите (WNI) за 2026 г. Страната ни остава най-слабо представилата се страна членка на Европейския съюз в класацията. Общият резултат на страната достига 546 точки, с 13 повече спрямо предходната година, но все пак без промяна в позицията, съобщават от Института за пазарна икономика (ИПИ).

България е подобрила резултата си

За последните 11 години България е подобрила резултата си с 20 на сто, което я нарежда сред държавите с най-бърз напредък, макар разликата спрямо останалите членки на ЕС да остава значителна, коментират още от ИПИ.

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От Института изтъкват, че качеството на публичните разходи в страната е близо до дъното на ЕС и то е "повлечено" надолу от увредена околна среда, лошо здравеопазване и слабо образование - наследство от години на политическа нестабилност и отлагани реформи. Отбраната и инфраструктурата са сред относително силните страни на страната, посочват от ИПИ и допълват, че се очаква присъединяването на България към еврозоната и Шенген да донесе нова вълна от инвестиции.

Частната икономика се представя малко по-добре от публичния сектор, но растежът през последните години зависи все повече от потребление, кредитиране и по-висока преразпределителна роля на държавата, смятат от ИПИ.

Индексът на богатството на нациите (WNI) на Варшавския институт за предприемачество предлага сравнима композитна оценка на икономическото състояние и благосъстояние. Той е изготвен в сътрудничество с 20 мозъчни тръста от цял свят и през 2026 г. включва 40 държави - страни членки на Европейския съюз и ОИСР, заедно с Украйна. WNI отделя размера на частната икономика от публичния сектор и оценява това колко гражданите получават обратно от държавата в седем области - отбрана, вътрешна сигурност, инфраструктура, околна среда, здравеопазване, образование и висше образование.

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