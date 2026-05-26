Богатството на българите надмина един трилион лева

Богатството на българите към края на 2025 г. се увеличава с 14.6 на сто и е достигнало един трилион и 85 милиона лева или 478 на сто от БВП. Това показва новият икономически индекс, измерващ богатството на българските домакинства, изготвен от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) и представен днес в пресклуба на БТА. За индекса са използвани както собствени, така и официални публични данни, като за базова година е взета 2015-а.

Огромен дисбаланс

През 2025 г. около 40 на сто от ръста на индекса се дължи само на инфлацията. А тя се помпа и от ръста на кредитирането.

Според анализа ръстът на богатството през последните години е силно свързан с банковия и имотния сектор. Жилищните кредити нарастват с 28.2 на сто през 2025 г., след ръст от 26.3 на сто през 2024 г., 23.2 на сто през 2023 г. и 7.9 на сто през 2022 г. През 2025 г. около 90 на сто от нарастването на нетното богатство идва от повишената стойност на жилищата."Заради големия ръст на кредитирането, близо 70 на сто от богатството на българите реално са жилища", посочи Стоян Панчев от ЕКИП.

Все пак той отбеляза и положителна тенденция в последната година и тя е, че все повече българи инвестират и вече 5 на сто от богатството представляват инвестиции. А що се отнася до активите в акции, те са се увеличили с цели 21 на сто само през последната година.

Основателят на Tavex и финансов експерт Макс Баклаян подчерта, че близо 80 на сто от парите на българите са в банкови депозити или кеш, което не носи доходност. Така на практика, инфлацията е изяла една трета от покупателната способност в последните години.

Имотите са спасили до голяма степен богатството на българите, но този факт създава и проблеми, тъй като на практика недвижимите имоти се превръщат в една нова валута, която обаче, е необезпечена с нищо, посочи експертът.

Друг проблем с огромната част на парите в имоти и тяхното поскъпване е, че това създава огромни социални неравенства - между тези, които притежават имот и и тези, които не притежават. По думите на Баклаян това е предпоставка и за демографска криза, защото покупката на имот става достъпна за все по-малко хора.

"Имотите предпазиха голяма част от българите през последните 11 години, но този модел има и цена. Хората със собствено жилище участваха в ръста на богатството, докато младите домакинства и хората без имот срещат все по-труден достъп до собствен дом“, коментира той.

Основният извод от второто издание на индекса е, че богатството на българските домакинства расте, но остава силно зависимо от имотите и банковото кредитиране. Това прави финансовата грамотност, диверсификацията и защитата на спестяванията все по-важни теми за домакинствата в България.