Цената на петрола пое в неочаквана посока

Цената на петрола се повиши в сутрешната търговия, тъй като инвеститорите поставят под съмнение перспективите за пробив в мирните преговори между САЩ и Иран, предаде Ройтерс. Все пак, котировките се насочват към седмичен спад. На седмична база Брент е поевтинял с 4,6 на сто, а американският сорт е загубил 7,6 на сто, при рязко колебание на цените вследствие на променящите се очаквания около евентуално мирно споразумение.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 1,66 долара, или 1,6 на сто, до 104,24 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 1,11 долара, или 1,2 на сто, до 97,46 долара за барел.

Високопоставен ирански източник заяви пред Ройтерс, че различията със САЩ са се намалели. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че има "някои положителни сигнали“ в преговорите, но страните остават разделени по въпроса за запасите от уран на Техеран и контрола върху Ормузкия проток.

"Цените на петрола ще поемат трайно надолу само ако фундаментите на петролния пазар се подобрят съществено, което вероятно ще се проточи до 2027 година“, заяви главният икономист за суровини в Capital Economics Дейвид Оксли.

Шест седмици след влизането в сила на крехкото примирие усилията за прекратяване на войната показват слаб напредък, докато високите цени на петрола подхранват опасенията за инфлацията и перспективите пред световната икономика.

"Вероятно американският лек суров петрол ще остане в диапазона 90–110 долара през следващата седмица, както в голяма степен се случва от края на март“, каза анализаторът на суровинни пазари в Rakuten Securities Сатору Йошида.

BMI, подразделение на Fitch Solutions, повиши прогнозата си за средната цена на „Брент“ през 2026 година до 90 долара за барел от 81,50 долара. Компанията посочва като причини дефицита в предлагането, необходимото време за възстановяване на повредената енергийна инфраструктура в Близкия изток и периода от шест до осем седмици за нормализиране след евентуален край на конфликта.

Преди войната около 20 на сто от световните енергийни доставки са преминавали през Ормузкия проток.

Конфликтът е изважда от пазара 14 милиона барела петрол дневно, или около 14 на сто от глобалното предлагане, включително износ от Саудитска Арабия, Ирак, Обединените арабски емирства и Кувейт.

Пълното възстановяване на петролните потоци през протока няма да стане преди първото или второто тримесечие на 2027 година, дори ако конфликтът приключи незабавно, заяви ръководителят на държавната петролна компания на Обединените арабски емирства Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC).