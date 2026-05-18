Премахват автоматичното увеличаване на заплатите във властта

Премахват се автоматичните механизми за индексиране на заплатите в публичния сектор, като това включва възнагражденията на министър-председателя, на министрите, на заместник-министрите, на началниците на кабинети, на изборните длъжности в регулаторните органи, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други, но не и за заплатите на учителите. Това съобщи министърът на финансите Гълъб Донев, който говори за състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година.

Без повишение за депутатските заплати

Донев заяви, че ще бъде предложено и заплатите на народните представители да не се обвързват автоматично с размера на средната работна заплата в обществената сфера.

Финансовият министър съобщи, че ще бъде предложено заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5 на сто, заложено в удължителния закон, като разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 година да бъдат намалени с 10 на сто, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители. Предвижда се средствата да се компенсират чрез съкращаване на персонала, като приоритетно се съкратят незаети щатни бройки, както и чрез извършване на структурни промени.

Предлага се още изборните длъжности у нас да не получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати.

Въвежда се ограничение за индивидуалната основна заплата за всеки зает в публичния сектор да не бъде по-висока от основната заплата на президента на Република България. Същото ограничение се предвижда и за членовете на съветите на директорите, ръководни органи и други на публичните предприятия.

Донев заяви, че се предлага увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 година със 189 евро, така че да достигне 2300 евро. Предлага се увеличение с 5 на сто на минималните осигурителни прагове от 1 август, така че да достигнат размера на минималната работна заплата у нас.

Правителството не предвижда и увеличаване на данъци. Донев очаква бюджетът за 2026 година да бъде приет до 1 юли тази година.