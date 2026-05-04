Очакванията за инфлацията в еврозоната вече са по-високи: Проучване на ЕЦБ

Очакванията за инфлацията в еврозоната са ревизирани нагоре в краткосрочен план, докато прогнозите за икономическия растеж са понижени за 2026 и 2027 г. Това показват резултатите от проучването на Европейската централна банка (ЕЦБ) сред професионални анализатори за второто тримесечие на 2026 г., публикувани днес от регулатора. Проучването е проведено между 31 март и 8 април 2026 г. с участието на 56 експерти от финансови и нефинансови институции в Европа.

Инфлацията

Анкетираните очакват общата инфлация, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), да достигне 2,7 на сто през 2026 г., 2,1 на сто през 2027 г. и 2,0 на сто през 2028 г. Прогнозите за 2026 и 2027 г. са ревизирани нагоре спрямо предходното проучване, докато очакванията за 2028 г. остават без промяна.

Още: България отчете най-висока инфлация в еврозоната

Основната инфлация по ХИПЦ, която изключва енергията и храните, се очаква да бъде 2,2 на сто през 2026 и 2027 г. и 2,1 на сто през 2028 г., като също е коригирана нагоре в краткосрочен хоризонт. Дългосрочните инфлационни очаквания до 2030 г. остават стабилни на равнище от 2,0 на сто.

Растеж на БВП

В същото време прогнозите за реалния растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) са понижени. Респондентите очакват икономиката на еврозоната да нарасне с 1,0 на сто през 2026 г., с 1,3 на сто през 2027 г. и с 1,3 на сто през 2028 г.

Още: Има риска от рецесия в ЕС заради горивата

В сравнение с преди оценките са намалени с 0,2 процентни пункта за 2026 г. и с 0,1 процентни пункта за 2027 г., като основна причина се посочва очакваното отрицателно въздействие на по-високите енергийни цени, свързани с конфликта в Близкия изток. Дългосрочните очаквания за растеж остават непроменени на 1,3 на сто.

Очакванията за безработицата остават стабилни. Прогнозира се тя да бъде 6,3 на сто през 2026 г., 6,2 на сто през 2027 г. и 6,1 на сто през 2028 г., като същото равнище се очаква и в по-дългосрочен план.

Проучването отчита и по-високи очаквания за ръста на заплатите – 3,3 на сто през 2026 г., 3,1 на сто през 2027 г. и 2,9 на сто през 2028 г., което също представлява ревизия нагоре спрямо предходните оценки.