След еврото чуждите инвестиции растат с 87 процента

Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 809,1 млн. евро към края на месец февруари тази година, според предварителните данни на Българската народна банка. Така, в месеците след въвеждането на еврото, нетният поток на преките вложения в страната нараства с 87,4 на сто спрямо същия период на 2025 година. За сравнение, през първите два месеца на миналата година нетният поток на преките инвестиции у нас бе положителен в размер на 431,7 млн. евро или с 377,4 млн. евро по-малко.

Като процент от БВП

Размерът на преките вложения се равнява на 0,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), спрямо 0,4 процента от БВП за същия период на миналата година.

Конкретно през месец февруари нетният поток на инвестициите в страната е положителен в размер на 540,5 млн. евро спрямо положителен поток от 184 млн. евро през същия месец на миналата година.

Данните за нетния поток на преките чужди инвестиции в България са предварителни и подлежат на ревизия, която може да измени настоящия резултат.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 26,7 млн. евро за януари – февруари 2026 г. Той е по-малък с 46,6 млн. евро от този за януари – февруари 2025 г., който е положителен в размер на 19,8 млн. евро, според данните на БНБ.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 1,3 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 2,1 млн. евро за януари – февруари 2025 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 631,8 млн. евро, при положителна стойност от 363,5 млн. евро за януари – февруари 2025 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 204 млн. евро, при положителна стойност от 48,3 млн. евро за януари – февруари 2025 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – февруари 2026 г. възлиза на 38,8 млн. евро (0,03 процента от БВП), при 57,3 млн. евро (0,05 процента от БВП) за същия период на предходната година. През февруари 2026 г. нетният поток е положителен и възлиза на 25,3 млн. евро, при отрицателна стойност от 42,8 млн. евро за февруари 2025 г.