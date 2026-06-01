Пълен обрат с цената на петрола

Пълен обрат с цената на петрола
Снимка: iStock

Цената на петрола се повиши с над 2 процента в сутрешната сесия днес на фона на нова ескалация на конфликта в Близкия изток, след като САЩ и Иран си размениха удари, а пък Израел нареди настъпление по-навътре в Ливан срещу подкрепяната от Техеран групировка "Хизбула“, предаде Ройтерс. Новото напрежение охлади очакванията за скорошно удължаване на примирието между САЩ и Иран.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с 1,89 долара, или 1,89 процента, до 93,01 долара за барел тази сутрин българско време.

Още: Златото поевтинява за трети пореден месец

Фючърсите на американския лек суров петрол поскъпнаха с 2,23 долара, или 2,55 процента, до 89,63 долара за барел.

В петък цените на Брент и американския лек суров петрол спаднаха съответно с 1,8 процента и 1,7 процента заради надеждите за напредък в преговорите.

По-рано САЩ съобщиха, че са нанесли „удари за самоотбрана“ по ирански радарни станции и центрове за управление на дронове в Горук и на остров Кешм. Според Вашингтон това е отговор на „агресивни действия“ от страна на Техеран.

Още: Цената на петрола с най-голям спад от два месеца

От своя страна Ислямската революционна гвардия заяви, че е атакувала въздушна база, използвана при американски удар срещу телекомуникационна кула на остров Сирик.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че скоро ще вземе решение по предложеното споразумение за удължаване на примирието с Иран, което трябва да даде повече време за преговори по ядрената програма на страната и за трайно прекратяване на конфликта.

Израел също остава ключов фактор в преговорния процес, а Иран нееднократно е заявявал, че „Хизбула“ трябва да бъде включена във всяко по-широко споразумение.

Американски представител посочи, че САЩ са предложили план за „постепенна деескалация“, при който „Хизбула“ да прекрати атаките срещу Израел, а Израел да се въздържа от ескалация в Бейрут.

Анализаторът на IG Тони Сикамор предупреди, че нарастват опасенията около мините в Ормузкия проток, който е ключов маршрут за световните доставки на петрол и газ. "Дори и да бъде постигнато споразумение, то няма да доведе до наплив на доставки“, посочи Сикамор.

Според "Аксиос“ Иран е поставил нови мини в Ормузкия проток по-рано през седмицата. Американският министър на отбраната Пит Хегсет предупреди, че подобни действия биха представлявали нарушение на примирието.

През Ормузкия проток преминава около една пета от световната търговия с петрол и газ. От началото на конфликта през февруари Иран на практика ограничи движението през пролива след ударите на САЩ и Израел.

Опасенията за доставките засенчиха и слабите икономически данни от Китай през уикенда, които показаха забавяне на производствената активност и засилиха опасенията за отслабване на втората по големина икономика в света.

Американската инвестиционна банка Goldman Sachs предупреди, че слабото търсене на петрол в Китай и Европа представлява риск за понижение на прогнозите за цените през четвъртото тримесечие. Банката обаче отбелязва, че евентуални нови прекъсвания на доставките от Близкия изток могат отново да тласнат котировките нагоре.

Още от Енергетика

Нова изненада с цената на петрола

Нова изненада с цената на петрола

Цената на петрола с най-голям спад от два месеца

Цената на петрола с най-голям спад от два месеца

Ново напрежение около Иран доведе до скок в цената на петрола

Ново напрежение около Иран доведе до скок в цената на петрола

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1646
  • GBP
    0.86493
  • JPY
    185.74
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата