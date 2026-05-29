Златото поевтинява за трети пореден месец

Цената на златото се насочва към трети пореден месечен спад, след като войната между САЩ и Израел срещу Иран засега поддържа опасенията около инфлацията и евентуално повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ, предаде агенция Ройтерс. Благородният метал вероятно ще отчете месечен спад в цената от 2,4 процента и понижение от около 15 процента за последните три месеца.

Цените

Спот цената на златото се повиши с 0,5 процента до 4514,19 долара за тройунция рано тази сутрин, докато инвеститорите оценяваха информации за удължаване на примирието между САЩ и Иран.

Фючърсите върху златото в САЩ с доставка през август нараснаха с 0,3 процента до 4544,80 долара за тройунция.

Вчера обаче, благородният метал поевтиня до най-ниското си равнище от два месеца — 4365,76 долара за тройунция.

"Видяхме как златото спадна до 4360 долара и вероятно щеше да поевтинее още, докато не се появиха съобщенията за примирието, които доведоха до рязък обрат в цените“, заяви управляващият директор на GoldSilver Central Брайън Лан.

По думите му пазарите очакват споразумението да бъде подписано, дори ако към момента се чака единствено одобрението на американския президент Доналд Тръмп.

Източници са заявили пред Ройтерс, че САЩ и Иран са постигнали договореност за удължаване на примирието и за премахване на ограниченията за корабоплаването през Ормузкия проток, макар споразумението все още да не е окончателно.

Петролът поевтиня с над 1 процент днес и се насочва към най-големия си седмичен спад от началото на април, което отслабва част от опасенията за инфлационен натиск, породен от по-високите енергийни цени заради конфликта с Иран.

Вчера официални данни показаха, че инфлацията в САЩ се е ускорила през април с най-бързия си темп от три години, затвърждавайки очакванията на икономистите, че Управлението за федерален резерв ще запази лихвените проценти без промяна и през следващата година.

Макар златото традиционно да се разглежда като защита срещу инфлация, активът обикновено е под натиск при високи лихвени проценти.

