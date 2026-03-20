Цената на златото с най-лоша седмица от шест години

Златото е на път да отбележи най-голямата си седмична загуба от шест години, след като войната в Близкия изток тласна нагоре цените на енергоносителите и намали перспективите за лихвени понижения. По-рано днес цената на златото стигна дъно от 4685 долара за тройунция, което е понижение от почти 7 на сто за седмицата – най-голямото от март 2020 г. насам, предаде Bloomberg.

Поскъпващият петрол, природен газ и други горива заради конфликта с Иран разпалват отново притесненията за инфлацията и намаляват шансовете централните банки да понижат лихвените проценти. А това се отразява на златото, тъй като активът не носи лихва.

Златото поевтинява от седмици

Благородният метал – широко приеман като актив убежище – поевтинява през всяка седмица, откакто САЩ и Израел нападнаха Иран миналия месец. Отстъплението е факт на фона на повишаващата се доходност по американските държавни облигации, поскъпващия долар и продажбите на инвеститорите, за да покрият загубите си другаде. В същото време обезпечените със злато борсово търгувани фондове (ETF) отчетоха отлив на капитал, като международните активи изтриха всичко натрупано от началото на годината.

"Не купувайте при спад – има твърде много волатилност“, предупреждава Робърт Готлиб, бивш търговец на благородни метали в JPMorgan Chase & Co. и сега независим пазарен коментатор. "Докато волатилността не започне да намалява и цените не започнат да се консолидират“, може да има още повече продажби, добавя той.

Ръководството на Федералният резерв на САЩ през седмицата остави лихвените проценти непроменени, както се и очакваше. Председателят Джером Пауъл подчерта, че за да възобновят облекчаването, ръководителите ще трябва да видят напредък в забавянето на инфлацията.

Представянето на златото след избухването на войната в Иран наподобява спада през 2022 г., когато руската инвазия в Украйна предизвика енергиен шок, който се разпространи по световните пазари. През същата година кюлчетата отбелязаха седеммесечна серия от загуби до октомври, най-дългата подобна серия в историята.