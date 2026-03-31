С цената на златото се случи нещо, невиждано от 18 години

Цената на златото се повиши днес, подкрепена от надеждите за деескалация на конфликта в Близкия изток, но остава на път да отчете най-слабия си месец от почти 18 години, след като поскъпването на енергията намали очакванията за понижаване на лихвите в САЩ през тази година, предаде Ройтерс. По информация на "Уолстрийт джърнъл“, Тръмп е заявил, че е склонен да прекрати военната операция срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, като възстановяването на корабоплаването бъде оставено за по-късен етап.

Спот цената на златото нарасна с 1,1 на сто до 4561,68 долара за тройунция. Фючърсите за златото в САЩ с доставка през април се повишиха с 0,7 на сто до 4590 долара.

Американският долар поевтиня, което направи суровините, търгувани в долари, по-достъпни за инвеститорите, използващи други валути.

"Цената на златото се възстановява в началото на търговията в Азия и Тихоокеанския регион, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред свои съветници, че е готов да прекрати военната кампания на САЩ срещу Иран. Това предизвика поемане на риск от страна на финансовите пазари“, заяви Иля Спивак, директор макропазари в Tastylive.

"Златото се стабилизира през последната седмица, като ръстът от миналия петък беше особено отчетлив. Това съвпадна със спад на доходността по американските държавни облигации, което подсказва, че пазарите започват да възприемат войната с Иран като риск за икономически спад“, допълни той.

От началото на месеца благородният метал е поевтинял с над 13 на сто и е на път да отчете най-рязкото си понижение от октомври 2008 г. под натиска на по-силния долар и отслабващи очаквания за намаление на лихвите в САЩ. Въпреки това на тримесечна база златото все пак поскъпва с около 5 на сто.

Пазарните участници почти напълно изключват възможността Управлението за федерален резерв на САЩ да намали лихвите през тази година, тъй като по-високите енергийни цени създават риск от ускоряване на инфлацията.

Златото традиционно се представя по-добре в среда на ниски лихвени проценти. Преди ескалацията на конфликта в Близкия изток пазарите очакваха две понижения на лихвите от страна на Фед за годината, според инструмента за проследяване на пазарните нагласи CME FedWatch.

От американската банка Goldman Sachs посочват в бележка, че очакват цената на златото да достигне 5400 долара за тройунция до края на 2026 г., подкрепена от диверсификацията на резервите на централните банки и евентуално облекчаване на паричната политика в САЩ.

Сред останалите метали спот цената на среброто нарасна с 2,9 на сто до 72,04 долара за тройунция, платината поскъпна с 0,6 на сто до 1911,15 долара, а паладият – с 2 на сто до 1434,23 долара.