Фед намали основната лихва за трети пореден път

Фед намали основната лихва за трети пореден път
Снимка: iStock

Управлението за федерален резерв на САЩ намали основната си лихва за трети пореден път с 0,25 процентни пункта (25 базисни пункта), обяви американската централна банка след края на двудневното си заседание по паричната политика. Така референтният краткосрочен лихвен процент на Фед спада до диапазона 3,50 и 3,75 на сто. Решението е взето от Федералния комитет по операциите на открития пазар с 9 на 3 гласа.

Разногласия във Фед

Назначеният през септември от президента Доналд Тръмп член на Стивън Майрън се е обявил за по-голямо намаление – с 0,50 процентни пункта, също както бе поискал и на предишното заседание на Фед, докато президентите на клоновете на банката в Канзас Сити и Чикаго - Джефри Шмид и Остан Гулсби са гласували за запазване на досегашните лихвени нива.

Още: Ново понижение на лихвите в САЩ

Заедно с решението бяха публикувани и прогнози за лихвените нива на членовете на Фед.

Наред с двамата членове на Фед, гласували против намалението на лихвите днес, четирима други участници в заседанието без право на глас са изразили „леки несъгласия“ с решението. Седем членове на Федералния комитет по операциите на открития пазар са посочили, че не желаят понижения на лихвите през 2026 година.

В заседанията участват 19 души, от които 12 имат право на глас.

По отношение на икономиката на САЩ, Комитетът повишава колективната си прогноза за растеж през 2026 г. до 2,3 процента, с половин процентен пункт повече, отколкото очакваше през септември. Очакванията за инфлацията са тя да се запази над целта на Фед от 2 процента до 2028 г.

Още: Разделение във Федералния резерв за лихвите

Банката обяви също и че ще възобнови покупките на държавни ценни книжа, започвайки с облигации на стойност 40 милиарда долара, считано от петък. Оттам нататък се очаква покупките да „останат на високо ниво в продължение на няколко месеца“, а след това вероятно ще бъдат „значително намалени“.

Още от Бюджет и финанси

Фискалният съвет с критики и към новите проектобюджети

Фискалният съвет с критики и към новите проектобюджети

Икономисти обясниха как ще влезем в еврозоната с бюджет в лева

Икономисти обясниха как ще влезем в еврозоната с бюджет в лева

Правителството оттегли Бюджет 2026

Правителството оттегли Бюджет 2026

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.66965
  • GBP
    1
    2.23498
  • JPY
    100
    1.07316
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата