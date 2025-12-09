ЕЦБ и ЕК разкриха детайли за дигиталното евро

Идната 2026 г. ще бъде решаваща за проекта за дигиталното евро. На неотдавнашна среща на високо равнище лидерите на държавите от еврозоната приветстваха постигнатия напредък. Това се посочва в обща позиция на Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), и Валдис Домбровскис, еврокомисар по икономиката и производителността, в материал, публикуван в блога на ЕЦБ.

Позиция на ЕЦБ и ЕК

От бартера до монетите, банкнотите и картите платежните системи, използвани от европейците, са се развивали непрестанно. От край време иновациите са допринасяли за това, системите да стават все по-усъвършенствани, ефикасни и удобни. Днес технологиите променят нашето общество с изключителна бързина. Затова е съвсем естествено, че и паричната ни единица трябва да се приспособи. Европа се нуждае от дигитално евро за цифровата епоха.

Още: Пари в брой или дигитални: Кое е по-добро?

Засега еврото в брой съществува само във физическа форма – банкнотите и монетите в портфейлите ни. Като най-осезаемо проявление на единната ни валута парите в брой ни обединяват. Знаем, че можем да разчитаме на тях. Приемат се навсякъде в еврозоната. Лесни са за използване и са приобщаващи. Защитават неприкосновеността на личния живот. Това са нашите пари, емитирани от публична институция – Европейската централна банка.

Все повече европейци обаче избират да плащат по дигитален път в магазините или да пазаруват онлайн. Затова ни е нужна цифрова форма на парите в брой, която да допълва познатите ни банкноти и монети. Дигиталното евро е предназначено да отговори на възможностите и предизвикателствата, които поражда този преход.

Такава е целта на пакета за единната валута, представен от Европейската комисия през 2023 година. В него са представени две предложения, които в момента се обсъждат от европейските законодатели.

Още: Какво да очакваме от дигиталните валути на централните банки?

Дигиталното евро няма да замести парите в брой

Първото има за цел да гарантира, че гражданите и предприятията могат да продължат да имат достъп до евробанкноти и монети и да плащат с тях в цялата еврозона. Успоредно с това ЕЦБ разработва следващото поколение евробанкноти с нов дизайн, който да ги направи по-привлекателни, по-разпознаваеми и приобщаващи за всички европейци, като същевременно гарантира, че те ще останат възможно най-сигурни и устойчиви. Евромонетите и евробанкнотите няма да изчезнат. Европейските граждани ще имат избор дали да плащат с тях или с дигитално евро. Дигиталното евро е предназначено да допълни, а не да замести парите в брой, се посочва в позицията.

Второто предложение определя рамка за дигиталното евро. Тя гарантира, че то ще се използва безплатно и лесно и ще бъде приобщаващо. Дигиталното евро ще се приема за всякакви цифрови плащания в еврозоната и ще отговаря на най-високите стандарти за защита на неприкосновеността на личния живот, подобно на парите в брой. То ще може да се използва онлайн и офлайн, ще поддържа дигитални плащания на уебсайтове, както и извършването на транзакции без наличие на интернет връзка.

Освен това дигиталното евро би трябвало да се разглежда в по-широкия контекст на необходимостта да се повиши стратегическата независимост на Европа. Сега нашите плащания са доминирани от доставчици на платежни услуги извън Европа. Липсва ни европейско дигитално средство, което да се приема за всякакви цифрови плащания навсякъде в еврозоната и да може да запълни празнината от намаляващата употреба на пари в брой.

В крайна сметка това ни прави зависими от чуждестранни компании в един все по-поляризиран и разпокъсан свят. Това, че в такава степен отстъпваме другиму технологичния контрол над икономиката на ЕС, възпрепятства сериозно способността на Европа да действа самостоятелно на световната сцена. Пораждат се реални заплахи за нашата устойчивост и за сигурността на икономиката ни. Затова трябва да действаме за намаляване на външните зависимости, които биха могли да попречат на свободата ни да провеждаме политики, съответстващи на собствените ни ценности и интереси.

Дигиталното евро няма да се конкурира с частните платежни средства. То ще ги допълва, като ще бъде по-лесно частни европейски варианти на плащания да се развият и да разширят своя обхват и предлагани услуги.

ЕЦБ се подготвя за евентуалното емитиране на цифрово евро до 2029 г., при условие че догодина бъде прието необходимото законодателство. Подготовката ще включи пилотен етап, който се предвижда да започне през 2027 г.

Еврото се превърна в символ на икономическата мощ на Европа и на нашето единство на световната сцена. През 2026 г. еврозоната ще приветства своята двадесет и първа държава членка – България. Валутата, която ще бъде движеща сила на просперитета на 21 държави в еврозоната, сега трябва да се възползва в пълна степен от технологиите на 21 век.

Дигиталното евро е идея, чието време е настъпило. То не е просто поредната стъпка в развитието на нашите пари, а неделима част от отстояването на стратегическата ни независимост и от максималното използване на възможностите на дигиталната епоха, се подчертава в позицията на ЕЦБ и ЕК.