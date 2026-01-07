Ето колко достигна средната пенсия

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер към ноември 2025 г. е 1 024,48 лв. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ) в свои отчет. Спрямо същия период на предходната година разходите за пенсии са с 2 250,5 млн. лв. (11,4%) повече, а броят на пенсионерите за ноември 2025 г. е 2 063 694, уточняват още от НОИ.

Консолидиран бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО)

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към ноември 2025 г. възлиза на 13 672,2 млн. лв., което представлява 89,9% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г., приходите нарастват с 1 794,0 млн. лв.

Размерът на извършените разходи към ноември 2025 г. е 24 784,9 млн. лв. или 90,5% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 2 440,2 млн. лв.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 21 973,5 млн. лв., което е 91,2% от плана за годината.

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към ноември 2025 г. те са в размер на 2 636,5 млн. лв., което е 85,8% от планираното за годината. Отчетените разходи са със 180,9 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО за периода е 11 206,8 млн. лв.

Учителски пенсионен фонд

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към ноември 2025 г. възлиза на 138,6 млн. лв., което представлява 99,5% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г., приходите нарастват с 14,8 млн. лв.

Общо разходите по бюджета на фонда към ноември 2025 г. са в размер на 109,1 млн. лв. което е 87,4% от плана за годината. Извършените разходи са с 15,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към ноември 2025 г. възлиза на 3,6 млн. лв., което представлява 112,5% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1,0 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

Общо разходите на фонда за първите единадесет месеца на годината са в размер на 2,4 млн. лв., което е 50,0% от плана за годината. Извършените разходи са с 0,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.