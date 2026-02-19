Световни лидери призоваха за достъпен изкуствен интелект

Премиерът на Индия Нарендра Моди, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и френският президент Еманюел Макрон призоваха по време на форума India AI Impact Summit, провеждащ се в Делхи, за гарантиране на универсален достъп до изкуствен интелект (ИИ) и за въвеждане на правила за неговото използване, предаде Франс прес. "Изкуственият интелект трябва да принадлежи на всички“, заяви Гутериш пред световни лидери и ръководители на водещи технологични компании, като предупреди, че бъдещето на тази технология не може да бъде оставено „на прищевките на няколко милиардери“.

Моди подчерта, че ИИ трябва да бъде „достъпен и приобщаващ“, а Макрон заяви, че Европа е решена да продължи да определя „правилата на играта“ съвместно със съюзници като Индия.

Сред участниците в разговорите бяха ам Олтман главен изпълнителен директор на OpenAI, разработчик ChatGPT и Демис Хасабис, главен изпълнителен директор на Google DeepMind, пише БТА.

Очакваше се и участие и на съоснователя на Microsoft Бил Гейтс, но той се отказа да се появи на срещата и да произнесе реч. Причина за решението му не се съобщава, но до отмяната на участието се стига, след като миналия месец Министерството на правосъдието на САЩ публикува имейли, включващи комуникация между покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн и служители на Фондация „Гейтс“.

"След внимателно обмисляне той няма да произнесе основната си реч, за да остане фокусът върху приоритетите на форума“, съобщи Фондацията.

Опасения за работните места

В края на седмицата участниците се очаква да подпишат декларация за регулиране на използването на ИИ. Подхранвана от силното представяне на технологичните компании на фондовите пазари, продължаващата революция в сектора подхранва всякакви опасения относно въздействието му върху околната среда, заетостта, творческите индустрии, образованието и информацията.

Една от основните тревоги е свързана с пазара на труда, особено в Индия, където милиони работят в центрове за връзка с клиенти и услуги за техническа поддръжка. „Създаваме системи, способни да имитират човека. Естественото приложение на този тип системи е да заменят хората“, заяви пред АФП известният компютърен учен и един от водещите световни експерти по изкуствен интелект Стюарт Ръсел.

С над един милиард интернет потребители Индия се гордее, че е първата развиваща се страна, домакин на четвъртата по рода си световна среща, посветена на ИИ.

Индийският министър на електрониката и информационните технологии Ашвини Ваишнав заяви във вторник, че страната очаква в рамките на две години да привлече общо 200 милиарда долара инвестиции от технологични компании, включително за проекти в областта на изкуствения интелект. Тези средства включват 90 милиарда долара, обявени миналата година от Google, Microsoft и други компании, за изграждане на центрове за данни в страната.

Нови договори и инвестиции

Световните технологични гиганти използваха форума, за да обявят нови споразумения и инфраструктурни проекти в страната, която е на път да се превърне в четвъртата по големина икономика в света. Сундар Пичай, главният изпълнителен директор на Alphabet, заяви, че Индия има уникална позиция в текущата технологична революция и че компанията има намерение да бъде дългосрочен партньор на страната.

Днес OpenAI и индийската Tata Consultancy Services - TCS обявиха изграждането на център за данни в Индия.

Производителят на чипове, използвани за инструменти с изкуствен интелект Nvidia обяви, че сключва партньорство с базираната в Мумбай индийска компания за центрове за данни и облачни услуги L&T за изграждането на „най-голямата фабрика за изкуствен интелект в Индия“.

"Тази инфраструктура ще захранва възможностите на изкуствения интелект от следващо поколение и ще позиционира Индия като глобален център за изкуствен интелект“, заявиха двете компании.

В рамките на форума Google обяви и изграждането на нови трасета от подводни кабели от Индия, които ще свържат Делхи със Сингапур, Република Южна Африка и Австралия, както и четири нови оптични връзки между САЩ, Индия и други региони в Южното полукълбо.