Нови данни за запасите подкрепиха цената на петрола

Цената на петрола се повиши в азиатската търговия днес на фона на опитите на САЩ и Иран да намалят напрежението в преговорите за ядрената програма на Техеран, докато и двете страни засилват военната си активност в ключовия за добива на петрол регион, предаде Ройтерс. А по данни на пазарни източници, позоваващи се на информация на Американския петролен институт, запасите от суров петрол, бензин и дестилати в САЩ са намалели през миналата седмица, въпреки очакванията за увеличението им с 2,1 милиона барела.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 24 цента, или 0,3 на сто, до 70,59 долара за барел.

Още: Обрат с цената на петрола заради Иран

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 28 цента или 0,4 на сто до 65,47 долара за барел.

Вчера и двата основни сорта приключиха търговията с ръст от над 4 на сто, отчитайки най-високите си нива на затваряне от 30 януари насам, след като пазарите калкулираха риска от евентуални прекъсвания на доставките при ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран.

Основното безпокойство за петролния пазар е, че евентуално изостряне на ситуацията може да наруши корабоплаването през Ормузки проток, през който преминават около 20 на сто от световното потребление на петрол.

Още: Цената на петрола с ход, невиждан от седем седмици

По думите на главния стратег на Nissan Securities Investment Хироюки Кикукава, напрежението между двете страни остава високо, но преобладава мнението, че пълномащабен въоръжен конфликт е малко вероятен, което води до изчаквателна позиция на инвеститорите. Той допълва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп не желае рязко повишаване на цените на суровия петрол и дори при военни действия те биха били ограничени до краткотрайни въздушни удари.

От Белия дом съобщиха в сряда, че е постигнат известен напредък в разговорите с Иран в Женева тази седмица, но по някои въпроси остават различия, като се очаква Техеран да представи допълнителни детайли в следващите няколко седмици.

Иран е издал известие до пилотите (NOTAM), че планира ракетни изстрелвания в южните части на страната днес, според информация на сайта на Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ. В същото време Вашингтон е разположил военни кораби в близост до Иран, а вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се обсъжда дали да продължи дипломатическият ангажимент с Техеран или да се предприеме „друга опция“.

Сателитни изображения показват, че Иран наскоро е изградил бетонен щит над ново съоръжение в чувствителен военен обект и го е покрил с пръст, като по този начин е напреднал в работата на място, за което се съобщава, че е било бомбардирано от Израел през 2024 година.

Ирански държавни медии съобщиха, че страната е затворила Ормузки проток за няколко часа във вторник, без да уточняват дали водният път е напълно отворен отново.