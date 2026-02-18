Обрат с цената на петрола заради Иран

Цената на петрола се стабилизира в азиатската търговия преди обед, след като спадна с около 2 процента вчера. Инвеститорите анализират напредъка около преговорите между САЩ и Иран, но са предпазливи относно перспективите за окончателно споразумение, което би могло да облекчи опасенията относно петролните доставки, информира Ройтерс. Иран и САЩ постигнаха взаимно съгласие за "ръководните принципи" по време на приключилия снощи втори кръг преговори.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с 23 цента или 0,34 на сто до 67,65 долара за барел тази сутрин българско време.

Котировките на американския лек суров петрол поскъпнаха до 62,52 долара за барел, което представлява увеличение с 19 цента или 0,3 на сто.

Цените и на двата сорта се стабилизират около двуседмичен минимум.

Редица анализатори останаха скептични относно потенциала за по-нататъшен напредък по преговорите между Иран и САЩ, посочва Ройтерс.

"Цените на суровия петрол изглеждат готови за техническо възстановяване... Въпреки това, окончателното споразумение (между САЩ и Иран) остава далечно, а пазарите остават предпазливи относно трайността на дипломатическия импулс“, заяви Суганда Сачдева, основател на изследователската компания SS WealthStreet.

Консултантска фирма Eurasia Group определи вчера вероятността САЩ да нанесат военни удари срещу Иран до края на април на 65 процента.

Влияние върху цените на петрола оказаха също съобщенията в руски медии, че производството в петролното находище „Тенгиз“ в Казахстан, едно от най-големите в света, се увеличава след прекъсване на работата му през януари.

